ВАКС приговорил экс-судью Чауса к десяти годам тюрьмы за взятку
Высший антикоррупционный суд назначил экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу наказание в виде 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на три года.
Его задержали прямо в зале суда, сообщает Центр противодействия коррупции.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.
Чауса с 2016 года подозревали в получении взятки в размере $150 000 (более 3,7 млн грн по курсу НБУ по состоянию на момент совершения преступления). НАБУ поймало судью "на горячем", когда он закапывал полученные деньги в двух стеклянных банках во дворе собственного дома. В том же году Чаус сбежал в Молдову. По данным НАБУ, Чаус получил деньги за вынесение приговора в пользу подсудимой.
Судебное разбирательство дела началось в ноябре 2021 года.
- 30 июля 2021 года Чаус был обнаружен в одном из сел Винницкой области.
- 3 августа НАБУ задержало Чауса в больнице Феофания, 5 августа ВАКС отправил его под домашний арест. Чаус заявил на заседании, что его хотели убить и что он смог скрыться, пройдя пешком 50 км.
- 21 декабря Чаус подал иск против своего прежнего места работы: потребовал отменить "незаконное" отчисление из штата судей.
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