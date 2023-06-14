ВАКС приговорил экс-судью Чауса к десяти годам тюрьмы за взятку

Высший антикоррупционный суд назначил экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу наказание в виде 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

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Его задержали прямо в зале суда, сообщает Центр противодействия коррупции.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Чауса с 2016 года подозревали в получении взятки в размере $150 000 (более 3,7 млн грн по курсу НБУ по состоянию на момент совершения преступления). НАБУ поймало судью "на горячем", когда он закапывал полученные деньги в двух стеклянных банках во дворе собственного дома. В том же году Чаус сбежал в Молдову. По данным НАБУ, Чаус получил деньги за вынесение приговора в пользу подсудимой.

Судебное разбирательство дела началось в ноябре 2021 года.

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