Чаус судится с судом, где работал до бегства: хочет назад мантию

Сегодня, 21 декабря, бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус подал иск против своего бывшего места работы: требует отменить "незаконное" отчисление из штата судей. Об этом сообщает Окружной административный суд Киева.

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Уточняется, что в первом иске указано требование "признать незаконным и отменить" решение, по которому Чауса лишили судейской мантии.

Во втором иске бывший судья просит признать незаконными действия Днепровского районного суда. По жалобе инстанции Высший совет правосудия просили привлечь Чауса к дисциплинарной ответственности.

ОАСК сообщил только о получении двух исков от Чауса.

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Яна Катасонова

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