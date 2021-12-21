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Чаус судится с судом, где работал до бегства: хочет назад мантию

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 14:56
Чаус судится с судом, где работал до бегства: хочет назад мантию - Фото
Николай Чаус (скриншот видео - ChausUA Николай Чаус, Telegram)

Сегодня, 21 декабря, бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус подал иск против своего бывшего места работы: требует отменить "незаконное" отчисление из штата судей. Об этом сообщает Окружной административный суд Киева.

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Уточняется, что в первом иске указано требование "признать незаконным и отменить" решение, по которому Чауса лишили судейской мантии.

Во втором иске бывший судья просит признать незаконными действия Днепровского районного суда. По жалобе инстанции Высший совет правосудия просили привлечь Чауса к дисциплинарной ответственности.

ОАСК сообщил только о получении двух исков от Чауса. 

Скриншот Facebook

Читайте также: САП и НАБУ передали дело судьи Чауса в суд. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Яна Катасонова
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ОАСК суд иск судья Николай Чаус
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