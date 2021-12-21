Чаус судится с судом, где работал до бегства: хочет назад мантию
Сегодня, 21 декабря, бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус подал иск против своего бывшего места работы: требует отменить "незаконное" отчисление из штата судей. Об этом сообщает Окружной административный суд Киева.
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Уточняется, что в первом иске указано требование "признать незаконным и отменить" решение, по которому Чауса лишили судейской мантии.
Во втором иске бывший судья просит признать незаконными действия Днепровского районного суда. По жалобе инстанции Высший совет правосудия просили привлечь Чауса к дисциплинарной ответственности.
ОАСК сообщил только о получении двух исков от Чауса.
- Чауса с 2016 года подозревают в получении взятки $150 000. НАБУ поймали судью "на горячем", когда он закапывал полученные деньги в двух стеклянных банках во дворе собственного дома. В том же году Чаус сбежал в Молдову.
- 3 апреля 2021 года неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе. В Гепрокуратуре Молдовы заявили, что к похищению причастны украинские спецслужбы.
- 30 июля 2021-го Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области.
- 3 августа НАБУ задержало Чауса в больнице Феофания, 5 августа ВАКС отправил его под домашний арест. Чаус заявил на заседании, что его хотели убить, и что он смог сбежать и прошел пешком 50 км.
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