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Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области: фото – Цензор.НЕТ

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2021, 15:20
Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области: фото – Цензор.НЕТ - Фото
Николай Чаус (фото – Marian Kushnik, RFE-RL)

Экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

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Сообщается, что в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области и сообщил, что обнаружил Чауса – в ходе проверки стало известно, что Чауса разыскивает Национальное антикорруционное бюро по статье 368 УК "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

По информации издания, Чаус подтвердил, что был похищен.

В пресс-службе полиции Винницкой области отказались предоставить LIGA.net какие-либо комментарии по информации о Чаусе. В региональном отделении Службы безопасности Украины также сообщили LIGA.net, что не имеют права распространять какую-либо информацию по этому поводу. В НАБУ сообщили LIGA.net, что вскоре будет опубликован пресс-релиз о данном инциденте.

Новость дополняется...

Станислав Стороженко
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Николай Чаус
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