Появилось видео с обращением "похищенного" Чауса. Где и когда записано – неизвестно
В Telegram появилось видео с обращением экс-судьи Николая Чауса, которого якобы похитили в апреле 2021 года в Молдове. Из видео точно не ясно, когда и где оно записано. Ролик опубликован в созданном вчера Telegram-канале, названном именем судьи.
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На видео Чаус говорит, что "сейчас" его якобы не похищали – и он находится "в полной безопасности". Свое местонахождение не сообщает.
"Касательно похищения, хочу сказать, что оно действительно было. Но было не сейчас, а в 2016 году", – говорит экс-судья. Чаус утверждает, что с тех пор его "постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдове".
Экс-судья также заявил в тексте под видео, что в 2016-м его якобы похищали "очень влиятельные люди". Имен не называл.
Чаус говорит, что "в ближайшее время намерен появиться в Украине" и вместе с адвокатами "дать ответы на вопросы, которые интересуют общество, Национальное антикоррупционное бюро и Госбюро расследований".
При этом он требует "гарантий безопасности" от украинских правоохранителей.
- В августе 2016-го судья Днепровского райсуда Киева Чаус был разоблачен во взяточничестве. Рада дала согласие на задержание и арест, но судья успел сбежать. Интерпол разыскивает Чауса по линии "взяточничество".
- Весной 2017-го Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища (ему отказали). Украина затребовала экстрадицию. Осенью 2019-го МИД Молдовы заявил, что экстрадиция затягивается якобы из-за реформы судебной системы в стране.
- 22 сентября 2020 года в САП сообщили, что Чаус оспаривает отказ тогдашнего президента Молдовы Игоря Додона в предоставлении ему политического убежища.
- 3 апреля 2021 года сообщалось, что неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе.5 апреля МВД Молдовы заявило, что Чауса похитили иностранцы и выехали в Украину.
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