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Появилось видео с обращением "похищенного" Чауса. Где и когда записано – неизвестно

17.05.2021, 12:01
Появилось видео с обращением
Николай Чаус (скриншот видео - ChausUA Николай Чаус, Telegram)

В Telegram появилось видео с обращением экс-судьи Николая Чауса, которого якобы похитили в апреле 2021 года в Молдове. Из видео точно не ясно, когда и где оно записано. Ролик опубликован в созданном вчера Telegram-канале, названном именем судьи.

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На видео Чаус говорит, что "сейчас" его якобы не похищали – и он находится "в полной безопасности". Свое местонахождение не сообщает.

"Касательно похищения, хочу сказать, что оно действительно было. Но было не сейчас, а в 2016 году", – говорит экс-судья. Чаус утверждает, что с тех пор его "постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдове".

Экс-судья также заявил в тексте под видео, что в 2016-м его якобы похищали "очень влиятельные люди". Имен не называл.

Чаус говорит, что "в ближайшее время намерен появиться в Украине" и вместе с адвокатами "дать ответы на вопросы, которые интересуют общество, Национальное антикоррупционное бюро и Госбюро расследований".

При этом он требует "гарантий безопасности" от украинских правоохранителей.  

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Марк Сировой
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похищение Николай Чаус
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