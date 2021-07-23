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В МИД заявили, что "удивлены" завершением расследования дела Чауса в Молдове

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 18:13
В МИД заявили, что
МИД Украины (Фото: depositphotos.com)

Министерство иностранных дел сообщило, что "удивлено" односторонним завершением расследования в Молдове дела о похищении киевского экс-судьи Николая Чауса. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили в пресс-службе МИД.

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"Логичный вопрос: а действительно была заинтересованность в установлении истины или вместо была задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом?", – отмечают дипломаты. 

В МИД считают, что роль третьей стороны в этой ситуации "очевидна" и отмечают: установление всех обстоятельств по делу Чауса возможно лишь при полном взаимодействии Украины и Молдовы.

Сообщается, что 12 мая прокуратура Молдовы обратилась в Генпрокуратуру Украины с просьбой о предоставлении правовой помощи в рамках открытого уголовного дела. Позже украинские следователи обратились в Молдову с запросом на получение дополнительной информации, без которой, как отмечают в МИД, выполнение международно-правовой помощи было невозможным.

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генпрокуратура МИД Молдова Николай Чаус ОГП
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