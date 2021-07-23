В МИД заявили, что "удивлены" завершением расследования дела Чауса в Молдове
Министерство иностранных дел сообщило, что "удивлено" односторонним завершением расследования в Молдове дела о похищении киевского экс-судьи Николая Чауса. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили в пресс-службе МИД.
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"Логичный вопрос: а действительно была заинтересованность в установлении истины или вместо была задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом?", – отмечают дипломаты.
В МИД считают, что роль третьей стороны в этой ситуации "очевидна" и отмечают: установление всех обстоятельств по делу Чауса возможно лишь при полном взаимодействии Украины и Молдовы.
Сообщается, что 12 мая прокуратура Молдовы обратилась в Генпрокуратуру Украины с просьбой о предоставлении правовой помощи в рамках открытого уголовного дела. Позже украинские следователи обратились в Молдову с запросом на получение дополнительной информации, без которой, как отмечают в МИД, выполнение международно-правовой помощи было невозможным.
- В августе 2016-го судья Днепровского райсуда Киева Чаус был разоблачен во взяточничестве. Рада дала согласие на задержание и арест, но судья успел сбежать. Интерпол разыскивает Чауса по линии "взяточничество".
- Весной 2017-го Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища (ему отказали). Украина затребовала экстрадицию. Осенью 2019-го МИД Молдовы заявил, что экстрадиция затягивается якобы из-за реформы судебной системы в стране.
- 3 апреля 2021 года сообщалось, что неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе. 5 апреля МВД Молдовы заявило, что Чауса похитили иностранцы и выехали в Украину.
- 17 мая в интернете появилось видеообращение Чауса, где он заявляет, что похищения не было. Из видео не ясно, где и когда оно было записано.
- 22 июля генпрокурор Молдовы Александр Стояногло сообщил, что Молдова завершила расследование похищения Чауса – в похищении были задействованыукраинские спецслужбы.
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