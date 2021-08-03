НАБУ вручило Чаусу повестку. Бутусов говорит, что Бюро пришлось открывать дела против СБУ
Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Об этом НАБУ сообщило в Facebook.
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Чауса, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, детективы НАБУ задержали в больнице "Феофания".
Ему вручено ходатайство о применении меры пресечения, решение по которому завтра, 4 августа, должен принять Высший антикоррупционный суд (заседание назначено на 14:00).
Как отметили в НАБУ, до суда подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания.
"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая тайну следствия", – отметили в НАБУ.
По информации журналиста Юрия Бутусова, НАБУ открыло два уголовных дела против руководства СБУ.
"И это был бы далеко не один фигурант", – написал Бутусов в Facebook.
Он отметил, что Чаус находится сейчас в следственном изоляторе СБУ, однако глава СБУ Иван Баканов гарантирует НАБУ доставку Чауса завтра в 14:00 в ВАКС.
"Судья ВАКС Владимир Воронько завтра примет решение о подследственности дела", – добавил журналист.
- Чауса с 2016 года подозревают в получении взятки $150 000, дело подследственно НАБУ. В том же году он сбежал в Молдову.
- 3 апреля 2021 года неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе. В Гепрокуратуре Молдовы заявили, что к похищению причастны украинские спецслужбы.
- 30 июля 2021-го Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. По данным журналиста Юрия Бутусова, его задержал наряд полиции для передачи НАБУ, однако сотрудники СБУ Винницкой области "буквально отбили Чауса у наряда" и повезли в Киев.
- НАБУ опубликовало видео преследования перевозящих Чауса автомобилей СБУ, не остановившихся на их требования. В СБУ заявили, что не похищали Чауса, а "действовали в рамках закона и своих полномочий".
- В Офисе генпрокурора заявили, что Чаус фигурирует в двух делах – как подозреваемый и как потерпевший, но это не противоречит друг другу.
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