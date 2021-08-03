НАБУ вручило Чаусу повестку. Бутусов говорит, что Бюро пришлось открывать дела против СБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Об этом НАБУ сообщило в Facebook.

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Чауса, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, детективы НАБУ задержали в больнице "Феофания".

Ему вручено ходатайство о применении меры пресечения, решение по которому завтра, 4 августа, должен принять Высший антикоррупционный суд (заседание назначено на 14:00).

Как отметили в НАБУ, до суда подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания.

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая тайну следствия", – отметили в НАБУ.

По информации журналиста Юрия Бутусова, НАБУ открыло два уголовных дела против руководства СБУ.

"И это был бы далеко не один фигурант", – написал Бутусов в Facebook.

Он отметил, что Чаус находится сейчас в следственном изоляторе СБУ, однако глава СБУ Иван Баканов гарантирует НАБУ доставку Чауса завтра в 14:00 в ВАКС.

"Судья ВАКС Владимир Воронько завтра примет решение о подследственности дела", – добавил журналист.

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Наталия Медведева

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