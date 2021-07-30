НАБУ идентифицировало автомобили, которыми сотрудники СБУ перевозили разыскиваемого судью Николая Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники СБУ не реагировали, после чего незаконно доставили его в свой главный офис на ул. Владимирскую, 33. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Там опубликовали видео преследования автомобилей СБУ.

В НАБУ подчеркнули, что в соответствии с ч.1 ст. 210 УПК уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования.

"Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро", – сказано в сообщении.

Вадим Ребрина

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