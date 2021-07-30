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"Бус отрезает, давай на бровку!". В центре Киева НАБУ гналось за СБУ: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2021, 20:58
Николай Чаус (скриншот видео - ChausUA Николай Чаус, Telegram)
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НАБУ идентифицировало автомобили, которыми сотрудники СБУ перевозили разыскиваемого судью Николая Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники СБУ не реагировали, после чего незаконно доставили его в свой главный офис на ул. Владимирскую, 33. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Там опубликовали видео преследования автомобилей СБУ.

В НАБУ подчеркнули, что в соответствии с ч.1 ст. 210 УПК уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования.

"Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро", – сказано в сообщении.

  • В августе 2016-го судья Днепровского райсуда Киева Чаус был разоблачен во взяточничестве. Рада дала согласие на задержание и арест, но судья успел сбежать. Интерпол разыскивает Чауса по линии "взяточничество".
  • Весной 2017-го Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища (ему отказали). Украина затребовала экстрадицию. Осенью 2019-го МИД Молдовы заявил, что экстрадиция затягивается якобы из-за реформы судебной системы в стране.
  • 3 апреля 2021 года сообщалось, что неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе. 5 апреля МВД Молдовы заявило, что Чауса похитили иностранцы и выехали в Украину.
  • 17 мая в интернете появилось видеообращение Чауса, где он заявляет, что похищения не было. Из видео не ясно, где и когда оно было записано.
  • 22 июля генпрокурор Молдовы Александр Стояногло сообщил, что Молдова завершила расследование похищения Чауса – в похищении были задействованы
    украинские спецслужбы.
  • Сегодня Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Его задержал наряд полиции для доставки в суд, ареста и последующей передачи НАБУ. Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, "которые буквально отбили Чауса у наряда", сообщил Бутусов.
Вадим Ребрина
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сбу набу Николай Чаус
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