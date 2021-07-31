В СБУ говорят, что не "похищали" Чауса: Действовали в границах закона и своих полномочий

В Службе безопасности Украины говорят, что они не похищали бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, а "действовали в границах закона и своих полномочий". Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ.

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В СБУ утверждают, что с мая 2021-го ведут расследование уголовного дела по факту похищения Чаусу и его незаконного переправления через границу. "Сотрудники СБУ выполняли свои должностные обязанности в рамках расследования соответствующего уголовного дела. Любые попытки представить обществу информацию в другом ключе являются обычными манипуляциями", – утверждают в спецслужбе.

Также в ведомстве рассказали хронологию вчерашних событий: к ним на горячую линию обратился человек, сообщивший, что в один из сельсоветов Винницкой области прибыл человек, представившийся Чаусом и попросил вызвать "именно сотрудников СБУ". Затем следователи спецслужбы получили от Чауса данные, которые "свидетельствуют о его похищении, лишении свободы и применении против него других незаконных действий".

"В связи с соответствующим заявлением по отношению к Чаусу применили меры для обеспечения его безопасности", – уточняют в ведомстве.

Сейчас Чаусу, говорят в пресс-службе, предоставляют медпомощь в связи с его "физическим и моральным состоянием". Следователи СБУ "находятся в постоянном контакте с его родственниками, об этом отдельно проинформировали его жену": "СБУ принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств похищения Чауса, лишения его свободы и установления лиц, которые это сделали".





Владислав Сердюк , Юрий Смирнов

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