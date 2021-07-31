В СБУ говорят, что не "похищали" Чауса: Действовали в границах закона и своих полномочий
В Службе безопасности Украины говорят, что они не похищали бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, а "действовали в границах закона и своих полномочий". Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ.
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В СБУ утверждают, что с мая 2021-го ведут расследование уголовного дела по факту похищения Чаусу и его незаконного переправления через границу. "Сотрудники СБУ выполняли свои должностные обязанности в рамках расследования соответствующего уголовного дела. Любые попытки представить обществу информацию в другом ключе являются обычными манипуляциями", – утверждают в спецслужбе.
Также в ведомстве рассказали хронологию вчерашних событий: к ним на горячую линию обратился человек, сообщивший, что в один из сельсоветов Винницкой области прибыл человек, представившийся Чаусом и попросил вызвать "именно сотрудников СБУ". Затем следователи спецслужбы получили от Чауса данные, которые "свидетельствуют о его похищении, лишении свободы и применении против него других незаконных действий".
"В связи с соответствующим заявлением по отношению к Чаусу применили меры для обеспечения его безопасности", – уточняют в ведомстве.
- В августе 2016-го судья Днепровского райсуда Киева Чаус был разоблачен во взяточничестве. Рада дала согласие на задержание и арест, но судья успел сбежать. Интерпол разыскивает Чауса по линии "взяточничество".
- Весной 2017-го Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища (ему отказали). Украина затребовала экстрадицию. Осенью 2019-го МИД Молдовы заявил, что экстрадиция затягивается якобы из-за реформы судебной системы в стране.
- 3 апреля 2021 года сообщалось, что неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе. 5 апреля МВД Молдовы заявило, что Чауса похитили иностранцы и выехали в Украину.
- 17 мая в интернете появилось видеообращение Чауса, где он заявляет, что похищения не было. Из видео не ясно, где и когда оно было записано.
- 22 июля генпрокурор Молдовы Александр Стояногло сообщил, что Молдова завершила расследование похищения Чауса – в похищении были задействованыукраинские спецслужбы.
- Вчера Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Его задержал наряд полиции для доставки в суд, ареста и последующей передачи НАБУ. Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, "которые буквально отбили Чауса у наряда", сообщил Бутусов.
- Вчера же НАБУ идентифицировало автомобили, которыми сотрудники СБУ перевозили Чауса, но на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники СБУ не реагировали, после чего незаконно доставили его в свой главный офис. НАБУ опубликовало видео преследования автомобилей СБУ.
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