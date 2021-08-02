Чаус проходит по делам как подозреваемый и как потерпевший, одно другому не мешает – ОГП

Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус проходит по двум уголовным делам – в одном он подозреваемый, а в другом потерпевший. Эти статусы не являются взаимоисключающими. Об этом сообщает Офис генпрокурора в комментарии LIGA.net.

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Национальное антикоррупционное бюро с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения взятки в особо крупном размере – в этом деле Чаус подозреваемый и для него судом в 2017-ом заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время, Служба безопасности осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту похищения Чауса во время пребывания в Молдове, а также незаконной переправки его через госграницу Украины. 30 июля Чауса признали потерпевшим и допросили по этому делу.

По заявлению потерпевшего Чауса, следователь ГСУ СБУ решил предоставить ему защиту жизни и здоровья от посягательств со стороны неустановленных лиц.

В генпрокуратуре подчеркивают, что различные процессуальные статусы Чауса в уголовных процессах не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования этих производств.

Офис генпрокурора заявил, что принимает меры для обеспечения эффективной коммуникации органов досудебного расследования для выполнения всех решений следователей и судов в обоих уголовных производствах.

В ОГП также сообщили, что не принимали решений по изменению подследственности в одном из упомянутых производств. В Офис генпрокурора пока не поступало соответствующих ходатайств.

Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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