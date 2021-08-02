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Зеленский не встречался с Чаусом. У президента опровергли инсайд Лероса

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 20:22
Зеленский не встречался с Чаусом. У президента опровергли инсайд Лероса - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Tolga Bozoglu/EPA)

В Офисе президента опровергли информацию народного депутата Гео Лероса о якобы тайной встрече Владимира Зеленского с бывшим судьей Днепровского райсуда Киева Николаем Чаусом. Об этом написал в Facebook спикер президента Сергей Никифоров и сообщил в комментарии LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Лерос со ссылкой на "надежный проверенный источник" написал в Facebook, что Чаус якобы заявил выкравшим его из Молдовы, что согласен разговаривать только с Зеленским.

По информации нардепа, президент якобы встретился с экс-судьей и это произошло до появления официальной информации, что Чаус "нашелся".

"Президент Украины не встречался с судьей Чаусом", – написал спикер Зеленского.

Аналогичный комментарий дал Подоляк: "Безусловно, нет. Никаких частных визитов. Никаких встреч тет-а-тет или чего-либо подобного". 

Подоляк добавил, что к уголовному делу 2016 года в последние месяцы "добавилось с десяток других эпизодов", где фигурирует Чаус – как подозреваемый, как свидетель или как потерпевший.

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Гео Лерос Владимир Зеленский Николай Чаус
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