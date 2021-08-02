Зеленский не встречался с Чаусом. У президента опровергли инсайд Лероса
В Офисе президента опровергли информацию народного депутата Гео Лероса о якобы тайной встрече Владимира Зеленского с бывшим судьей Днепровского райсуда Киева Николаем Чаусом. Об этом написал в Facebook спикер президента Сергей Никифоров и сообщил в комментарии LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк.
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Лерос со ссылкой на "надежный проверенный источник" написал в Facebook, что Чаус якобы заявил выкравшим его из Молдовы, что согласен разговаривать только с Зеленским.
По информации нардепа, президент якобы встретился с экс-судьей и это произошло до появления официальной информации, что Чаус "нашелся".
"Президент Украины не встречался с судьей Чаусом", – написал спикер Зеленского.
Аналогичный комментарий дал Подоляк: "Безусловно, нет. Никаких частных визитов. Никаких встреч тет-а-тет или чего-либо подобного".
Подоляк добавил, что к уголовному делу 2016 года в последние месяцы "добавилось с десяток других эпизодов", где фигурирует Чаус – как подозреваемый, как свидетель или как потерпевший.
- Чауса с 2016 года подозревают в получении взятки $150 000, дело подследственно НАБУ. В том же году он сбежал в Молдову.
- 3 апреля 2021 года неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе. В Гепрокуратуре Молдовы заявили, что к похищению причастны украинские спецслужбы.
- 30 июля 2021-го Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. По данным журналиста Юрия Бутусова, его задержал наряд полиции для передачи НАБУ, однако сотрудники СБУ Винницкой области "буквально отбили Чауса у наряда" и повезли в Киев.
- НАБУ опубликовало видео преследования перевозящих Чауса автомобилей СБУ, не остановившихся на их требования. В СБУ заявили, что не похищали Чауса, а "действовали в рамках закона и своих полномочий".
- В Офисе генпрокурора заявили, что Чаус фигурирует в двух делах – как подозреваемый и как потерпевший, но это не противоречит друг другу.
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