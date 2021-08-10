Чаус заявил, что его похитили и хотели убить – но он сбежал и прошел 50 км к СБУ

Подозреваемый в коррупции экс-судья Днепровского суда Киева Николай Чаус заявил, что пешком прошел 50 км к сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), спасаясь от убийства. Об этом говорится в решении Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) от 4 августа.

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Суд по избранию меры пресечению Чаусу проходил 4 августа в закрытом режиме, однако опубликовано процессуальное решение – по вопросу отвода судьи.

В нем говорится, что подозреваемый утверждал: его похитили с целью убийства. Чаус также заявлял, что его не убили, так как он сбежал, прошел пешком 50 км и добровольно явился к органам СБУ.

Чаус отмечал, что является потерпевшим по делу о похищении и фактически был задержан 3 августа, а до этого ему были обеспечены меры защиты в связи с угрозой убийства.

В опубликованном тексте решения ВАКС не уточняется, кто якобы похитил и хотел убить Чауса, и откуда именно он сбежал.

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В опубликованном на сайте судебной власти постановлении не раскрывают фамилии подозреваемого. Однако указан номер дела – 52016000000000073. По этому делу в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро вызывало на допрос именно Чауса

30 июля 2021-го Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. По данным журналиста Юрия Бутусова, его задержал наряд полиции для передачи НАБУ, однако сотрудники СБУ Винницкой области "буквально отбили Чауса у наряда" и повезли в Киев.

НАБУ идентифицировало автомобили, которыми сотрудники СБУ перевозили Чауса, но на требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники СБУ не реагировали и доставили экс-судью в свой главный офис. НАБУ опубликовало видео преследования автомобилей СБУ. В СБУ заявили, что не похищали Чауса, а "действовали в рамках закона и своих полномочий".

В Офисе генпрокурора заявили, что Чаус фигурирует в двух делах – как подозреваемый и как потерпевший, но это не противоречит друг другу.

3 августа НАБУ задержало Чауса в больнице Феофания, 5 августа ВАКС отправил его под домашний арест.

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Марк Сировой

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