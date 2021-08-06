Национальное антикоррупционное бюро заявило о завершении расследования дела бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, подозреваемого в получении $150 000 взятки. Опубликовано видео спецоперации по предложению и получению взятки Чаусом, а также его задержания. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершили расследование против Чауса, который, по данным следствия, требовал и получил неправомерную выгоду в $150 000 (более 3 700 000 грн по курсу НБУ на момент совершения преступления).

6 августа стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Действия экс-судьи квалифицированы по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженном с вымогательством.

Подозреваемого вызывали для допроса в НАБУ 5 и 6 августа, но он отказался от дачи показаний.

Учитывая то, что в уголовном производстве собрано достаточно доказательств для составления обвинительного акта прокурор САП принял решение об открытии материалов уголовного производства стороне защиты для ознакомления.

Учитывая общественный резонанс, НАБУ опубликовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных (розыскных) действий, которые осуществляли НАБУ и САП в рамках расследования вымогательства и получения взятки судьей Днепровского райсуда Киева.

На видео показано, как "клиенты" договариваются с Чаусом о принятии нужного решения суда. Чаус осторожен со словами, но говорит: "Мы все можем, вынесем решение". Также на видео есть момент задержания Чауса и обнаружения банок с долларами.

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Наталия Медведева

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