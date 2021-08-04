ВАКС отправил Чауса под круглосуточный домашний арест
Высший антикоррупционный суд отправил бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса под круглосуточный домашний арест с ношением браслета. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила спикер ВАКС Олеся Чемерис.
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По ее словам, суд отказал прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры в применении к Чаусу избранной еще в 2017-м меры пресечения в виде содержания под стражей.
Заседание началось около 14:00 и длилось почти девять часов. По ходатайству защиты и обвинения заседание проходило в закрытом от прессы режиме.
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- Чауса с 2016 года подозревают в получении взятки $150 000, дело подследственно НАБУ. В том же году он сбежал в Молдову.
- 3 апреля 2021 года неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе. В Гепрокуратуре Молдовы заявили, что к похищению причастны украинские спецслужбы.
- В пятницу, 30 июля 2021-го, Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. По данным журналиста Юрия Бутусова, его задержал наряд полиции для передачи НАБУ, однако сотрудники СБУ Винницкой области "буквально отбили Чауса у наряда" и повезли в Киев.
- НАБУ опубликовало видео преследования перевозящих Чауса автомобилей СБУ, не остановившихся на их требования. В СБУ заявили, что не похищали Чауса, а "действовали в рамках закона и своих полномочий".
- В Офисе генпрокурора заявили, что Чаус фигурирует в двух делах – как подозреваемый и как потерпевший, но это не противоречит друг другу.
- Вчера НАБУ задержало Чауса.
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