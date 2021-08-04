ВАКС отправил Чауса под круглосуточный домашний арест

Высший антикоррупционный суд отправил бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса под круглосуточный домашний арест с ношением браслета. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила спикер ВАКС Олеся Чемерис.

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По ее словам, суд отказал прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры в применении к Чаусу избранной еще в 2017-м меры пресечения в виде содержания под стражей.

Заседание началось около 14:00 и длилось почти девять часов. По ходатайству защиты и обвинения заседание проходило в закрытом от прессы режиме.

Согласно решению суда, домашний арест Чаус будет отбывать в своей киевской квартире.

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Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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