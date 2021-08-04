"СБУ одумалась". Сытник рассказал, как Чауса передавали НАБУ
Следователи Национального антикоррупционного бюро смогли найти экс-судью Днепровского суда Киева Николая Чауса для вручения повестки благодаря информации от Службы безопасности Украины. Об этом в интервью ZN.ua сообщил глава НАБУ Артем Сытник.
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"О месте нахождения экс-судьи нам официально сообщил руководитель следственного управления СБУ. После того как мы получили письмо от СБУ, наши работники выехали в Феофанию, где находились представители СБУ", – говорит Сытник.
На вопрос, почему СБУ позволили передать Чауса НАБУ, он ответил: "СБУ, скажем, так, одумалась. Экс-судья — подследственный НАБУ. Вчера утром мы в очередной раз сделали официальное заявление. Видимо, по совокупности этих факторов и было принято такое решение".
Глава НАБУ говорит, что Чаус находится в следственном изоляторе СБУ – из Феофании его выписали, с ним можно проводить следственные действия и он может содержаться под стражей.
По словам Сытника, сейчас самое главное для НАБУ – рассмотрение судом вопроса о применении к Чаусу меры пресечения, чтобы следователи бюро могли завершить расследование. Заседание в Высшем антикоррупционном суде должно состоятся сегодня в 14:00.
Кроме того, он подтвердил информацию о том, что НАБУ открыло уголовные дела против СБУ.
"Мы действительно зарегистрировали производства по двум статьям — о превышении служебных полномочий — и направили их генпрокурору для определения подследственности. Это касалось событий пятницы (день, когда нашли Чауса – ред.)", – сказал Сытник.
- Чауса с 2016 года подозревают в получении взятки $150 000, дело подследственно НАБУ. В том же году он сбежал в Молдову.
- 3 апреля 2021 года неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе. В Гепрокуратуре Молдовы заявили, что к похищению причастны украинские спецслужбы.
- В пятницу, 30 июля 2021-го, Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. По данным журналиста Юрия Бутусова, его задержал наряд полиции для передачи НАБУ, однако сотрудники СБУ Винницкой области "буквально отбили Чауса у наряда" и повезли в Киев.
- НАБУ опубликовало видео преследования перевозящих Чауса автомобилей СБУ, не остановившихся на их требования. В СБУ заявили, что не похищали Чауса, а "действовали в рамках закона и своих полномочий".
- В Офисе генпрокурора заявили, что Чаус фигурирует в двух делах – как подозреваемый и как потерпевший, но это не противоречит друг другу.
- Вчера НАБУ задержало Чауса.
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