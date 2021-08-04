"СБУ одумалась". Сытник рассказал, как Чауса передавали НАБУ

Следователи Национального антикоррупционного бюро смогли найти экс-судью Днепровского суда Киева Николая Чауса для вручения повестки благодаря информации от Службы безопасности Украины. Об этом в интервью ZN.ua сообщил глава НАБУ Артем Сытник.

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"О месте нахождения экс-судьи нам официально сообщил руководитель следственного управления СБУ. После того как мы получили письмо от СБУ, наши работники выехали в Феофанию, где находились представители СБУ", – говорит Сытник.

На вопрос, почему СБУ позволили передать Чауса НАБУ, он ответил: "СБУ, скажем, так, одумалась. Экс-судья — подследственный НАБУ. Вчера утром мы в очередной раз сделали официальное заявление. Видимо, по совокупности этих факторов и было принято такое решение".

Глава НАБУ говорит, что Чаус находится в следственном изоляторе СБУ – из Феофании его выписали, с ним можно проводить следственные действия и он может содержаться под стражей.

По словам Сытника, сейчас самое главное для НАБУ – рассмотрение судом вопроса о применении к Чаусу меры пресечения, чтобы следователи бюро могли завершить расследование. Заседание в Высшем антикоррупционном суде должно состоятся сегодня в 14:00.

Кроме того, он подтвердил информацию о том, что НАБУ открыло уголовные дела против СБУ.

"Мы действительно зарегистрировали производства по двум статьям — о превышении служебных полномочий — и направили их генпрокурору для определения подследственности. Это касалось событий пятницы (день, когда нашли Чауса – ред.)", – сказал Сытник.

Станислав Стороженко

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