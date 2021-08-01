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Чаус пока не задержан, он находится под защитой СБУ – адвокат экс-судьи

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2021, 16:28
Чаус пока не задержан, он находится под защитой СБУ – адвокат экс-судьи - Фото
Николай Чаус (фото – Marian Kushnik, RFE-RL)

Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус пока не является задержанным, а находится под защитой Службы безопасности. Об этом сообщил в Telegram его адвокат Ростислав Кравець.

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По его словам, Чаус сейчас в безопасности и получает медицинскую помощь, в которой он нуждается.

"Мне удалось с ним пообщаться. На мой взгляд ситуация не то чтобы неординарная, такое вообще немыслимо, чтобы могло вообще произойти", – сказал адвокат.

Как сообщил Кравець, Чаус пока не является задержанным и находится под защитой СБУ.

"Очень надеюсь, что первые лица государства найдут в себе смелость взять на себя ответственность и с максимальным соблюдением прав человека решить этот вопрос", – отметил юрист.

"Состояние его не очень, поэтому я прекрасно понимаю СБУ, и, на мой взгляд, ему действительно угрожает опасность. Поэтому СБУ, я считаю, абсолютно сейчас правильно делает, обеспечивает его безопасность", – заявил адвокат в видеообращении, которое он опубликовал в Youtube.

По словам юриста, сейчас он с коллегами занимается подготовкой всех необходимых документов для оказания правовой помощи Чаусу.

СПРАВКА. В августе 2016-го судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус был разоблачен во взяточничестве. Рада дала согласие на задержание и арест, но судья успел сбежать. Интерпол объявил в розыск Чауса по линии "взяточничество". Весной 2017-го Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища (ему отказали). Украина затребовала экстрадицию. Осенью 2019-го МИД Молдовы заявил, что экстрадиция затягивается якобы из-за реформы судебной системы в стране. 3 апреля 2021 года неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе. МВД Молдовы заявило, что Чауса похитили иностранцы и вывезли в Украину. В мае в интернете появилось видеообращение Чауса, где он заявляет, что похищения не было. Из видео не ясно, где и когда оно было записано. 22 июля генпрокурор Молдовы Александр Стояногло сообщил, что Молдова завершила расследование похищения Чауса – в похищении были задействованы украинские спецслужбы.
  • 30 июля Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Его задержал наряд полиции для доставки в суд, ареста и последующей передачи НАБУ. Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, "которые буквально отбили Чауса у наряда", сообщил Бутусов.
  • НАБУ идентифицировало автомобили, которыми сотрудники СБУ перевозили Чауса, но на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники СБУ не реагировали, после чего незаконно доставили его в свой главный офис. НАБУ опубликовало видео преследования автомобилей СБУ.
  • В СБУ заявили, что они не похищали Чауса, а "действовали в рамках закона и своих полномочий".

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Наталия Медведева
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Николай Чаус
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