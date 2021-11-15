САП и НАБУ передали дело судьи Чауса в суд. Ему грозит до 12 лет тюрьмы
Обвинительный акт против бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса передали в суд. Об этом сообщает пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
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Прокуроры САП сообщили об окончании досудебного расследования, которое провели детективы НАБУ против бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева.
Пресс-центр напомнил, что судью обвиняют в том, что он требовал и получил $150 000 взятки.
Его действия квалифицировали по четвертой части 368 статьи Уголовного кодекса. За нее предусмотрено от восьми до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
- Чауса с 2016 года подозревают в получении взятки $150 000. НАБУ поймали судью "на горячем", когда он закапывал полученные деньги в двух стеклянных банках во дворе собственного дома. В том же году Чаус сбежал в Молдову.
- 3 апреля 2021 года неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе. В Гепрокуратуре Молдовы заявили, что к похищению причастны украинские спецслужбы.
- 30 июля 2021-го Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области.
- 3 августа НАБУ задержало Чауса в больнице Феофания, 5 августа ВАКС отправил его под домашний арест. Чаус заявил на заседании, что его хотели убить, и что он смог сбежать и прошел пешком 50 км.
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