САП и НАБУ передали дело судьи Чауса в суд. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Обвинительный акт против бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса передали в суд. Об этом сообщает пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

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Прокуроры САП сообщили об окончании досудебного расследования, которое провели детективы НАБУ против бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева.

Пресс-центр напомнил, что судью обвиняют в том, что он требовал и получил $150 000 взятки.

Его действия квалифицировали по четвертой части 368 статьи Уголовного кодекса. За нее предусмотрено от восьми до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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Елизавета Кумбер

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