Важные истории: До 2027 року Росія планує набрати 225 000 контрактників

Минулого року контракт із міністерством оборони РФ підписали 345 000 осіб, а з початку 2023 року до середини 2024 року – ще 511 000 росіян

Російські окупанти (Фото: ЕРА)

Протягом наступних трьох років Росія планує мобілізувати щонайменше 225 000 контрактників. Про це пише російське опозиційне видання Важные истории, посилаючись на проєкт бюджету на 2025-2027 роки.

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Зазначається, що у бюджеті Росії на ці роки передбачено 90 млрд рублів на одноразові виплати у разі укладання контракту з військовими, по 30 млрд рублів щороку.

На цей час одноразова виплата становить 400 000 рублів, що було встановлено в липні за рішенням диктатора Володимира Путіна. Якщо розмір виплати не зміниться, виділені кошти дозволять укласти 225 000 нових контрактів за три роки.

Видання також зазначає, що минулого року контракт із міністерством оборони РФ підписали 345 000 осіб, а з початку 2023 року до середини 2024 року – ще 511 000 росіян.