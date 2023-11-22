Вбивство Вакуленка: журналісти знайшли родичів колаборанта, який наказав розстріляти письменника

Журналісти знайшли родичів луганчанина Владислава Нескородєва, який віддав наказ розстріляти дитячого письменника Володимира Вакуленка під час окупації Харківщини. Про це написало Слідство.Інфо.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За даними видання, зраднику України 33 роки, він має дружину Ліну та семирічну доньку. Після окупації російськими військами Луганська у 2014 році, родина вирішила не виїжджати з міста.

Також у колаборанта є рідна сестра та тітка, але обидві з ним не спілкуються, зазначило Слідство.Інфо.

Як написали журналісти, сестра зрадника Сюзанна залишила Луганськ у 2014 році й переїхала до Ірпеня Київської області. Там, у підвалі одного з будинків, вона пережила російську окупацію у 2022 році.

"Я пережила окупацію тут, в Ірпені. Ми просиділи тут з дітьми, не встигли виїхати. Дуже важко, якщо чесно, і дуже хочеться вже, щоб швидше це закінчилося. Наш будинок в Ірпені вцілів, там трохи вікна побило. Зараз ми переїхали в інший будинок", – розповіла жінка.

Вона запевняє, пише видання, що не спілкується з братом багато років і востаннє бачилася з ним іще в Луганську. Відтоді про його подальшу долю жінка нічого не знала. Злочини, в яких підозрюють Владислава, викликали в жінки шок.

За інформацією журналістів, тітка Нескородєва Наталя Ковальова, яка живе в тимчасово окупованому Луганську й задоволена російською "владою", не вірить у те, що її племінник вбив людину.

Наприкінці березня українського письменника, перекладача та громадського діяча Володимира Вакуленка та його сина Віталія взяли в заручники російські окупанти неподалік Ізюма.

Після деокупації Харківщини в Ізюмі знайшли масові поховання. Розслідувачі "Суспільного" знайшли фото тіла під номером 319, зроблене перед похованням. На ньому прострелені документи Володимира Вакуленка. Також на фото зафіксоване татуювання на руці, подібне до того, що мав письменник.

28 листопада дані про загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза. Після новини про вбивство шанувальники творчості поширювали дописи в соцмережах з проханням до видавництва "Старого Лева" (ВСЛ) перевидати "Татусеву книгу".

Увесь прибуток від майбутнього видання передадуть родині Володимира Вакуленка, його батькам та сину Віталіку, стверджують у ВСЛ.

29 листопада 2022 року стало відомо, що ВСЛ перевидає збірку дитячих віршів Володимира Вакуленка "Татусева книга".

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.