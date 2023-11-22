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Журналисты нашли родственников коллаборанта, приказавшего расстрелять писателя Вакуленко

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 16:32
Журналисты нашли родственников коллаборанта, приказавшего расстрелять писателя Вакуленко - Фото
Владимир Вакуленко (Фото: Ростислав Семкив/Facebook )

Журналисты нашли родственников луганчанина Владислава Нескородева, отдавшего приказ расстрелять детского писателя Владимира Вакуленко во время оккупации Харьковской области. Об этом написало Слідство.Інфо.

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По данным издания, предателю Украины 33 года, у него есть жена Лина и семилетняя дочь. После оккупации российскими войсками Луганска в 2014 году семья решила не выезжать из города.

Фото: Слідство Інфо

Также у коллаборанта есть родная сестра и тетя, но обе с ним не общаются, отметило Слідство.Інфо.

Как написали журналисты, сестра предателя Сюзанна покинула Луганск в 2014 году и переехала в Ирпень в Киевскую область. Там в подвале одного из домов она пережила российскую оккупацию в 2022 году.

"Я пережила оккупацию здесь, в Ирпене. Мы просидели здесь с детьми, не успели уехать. Очень тяжело, если честно, и очень хочется уже, чтобы поскорее это закончилось. Наш дом в Ирпене уцелел, там немного окна побило. Сейчас мы переехали в другой дом", – рассказала женщина.

Фото: Слідство.Інфо

Она уверяет, пишет издание, что не общается с братом много лет и в последний раз виделась с ним еще в Луганске. С того времени о его дальнейшей судьбе женщина ничего не знала. Преступления, в которых подозревают Владислава, вызвали у женщины шок.

По информации журналистов, тетка Нескородева Наталья Ковалева, живущая во временно оккупированном Луганске и довольная российскими "властями", не верит в то, что ее племянник убил человека.

Фото: Слідство.Інфо

В конце марта украинского писателя, переводчика и общественного деятеля Владимира Вакуленко и его сына Виталия взяли в заложники российские оккупанты неподалеку от Изюма.

После деоккупации Харьковской области в Изюме обнаружили массовые захоронения. Расследователи "Суспільного" нашли фото тела под номером 319, сделанное перед похоронами. На нем простреленные документы Владимира Вакуленко. Также на фото зафиксирована татуировка на руке, похожая на ту, что была у писателя.

28 ноября данные о гибели писателя подтвердила ДНК-экспертиза. После новости об убийстве поклонники творчества распространяли сообщения в соцсетях с просьбой к издательству "Старого Лева" (ВСЛ) переиздать "Татусеву книгу".

Вся прибыль от будущего издания будет передана семье Владимира Вакуленко, его родителям и сыну Виталику, утверждают в ВСЛ.

  • 29 ноября 2022 года стало известно, что ВСЛ переиздает сборник детских стихов Владимира Вакуленко "Татусева книга".
Ульяна Кричковская
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