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"Вершина технологічної думки РФ": боєголовка знайденої у Польщі ракети була з бетону

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 17:21
Павел Шрот (Фото - скриншот з відео)

Знайдено боєголовку російської ракети Х-55, яку наприкінці квітня виявили у Польщі в районі Бидгоща. Замість вибухівки там опинився бетон, повідомив в ефірі RMF FM голова адміністрації президента Польщі Павел Шрот.

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Шрот відповідав на запитання про ракету, яку знайшли під Бидгощем наприкінці квітня і яка, як припускають, впала там у грудні 2022 року. Він сказав, що пошукачам вдалося виявити боєголовку цієї ракети.

"Боєголовку виявлено і її вивчають відповідні установи. Вона незвичайна, тому що зроблена з бетону", – сказав Шрот.

За його припущенням, ракета була застарілою моделлю і призначалася для відволікання уваги засобів ППО України, тому вона не була споряджена вибухівкою. Однак запустити її без бойової частини було неможливо, тому на неї встановили, як сказав Шрот, "вершину російської технологічної думки" – фальшиву боєголовку з бетону.

  • 27 квітня 2023 року генеральний прокурор Польщі заявив, що у лісі на півночі країни виявили уламки невідомого військово-повітряного об'єкта.
  • Згодом цю інформацію підтвердили у польському Міноборони. Згодом журналісти вказали, що це могла бути ракета.
  • 10 травня з'явилися дані, що знайдений об'єкт – російська крилата ракета Х-55, яку було запущено з Білорусі.
Сергій Бережний
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Польщаракетапавел шротх-55
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