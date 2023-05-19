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"Вершина технологической мысли РФ": боеголовка найденной в Польше ракете была из бетона

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 17:21
Павел Шрот (Фото - скриншот из видео)

Найдена боеголовка российской ракеты Х-55, которую в конце апреля обнаружили в Польше в районе Быдгоща. Вместо взрывчатки там оказался бетон, сообщил в эфире RMF FM глава администрации президента Польши Павел Шрот.

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Шрот отвечал на вопрос о ракете, которую нашли под Быдгощем в конце апреля и которая, как предполагается, упала там в декабре 2022 года, и сказал, что поисковикам удалось обнаружить боеголовку этой ракеты.

"Боеголовка обнаружена и ее изучают соответствующие учреждения. Она необычная, потому что сделана из бетона", – сказал Шрот.

По его предположению, ракета была устаревшей модели и предназначалась для отвлечения  внимания средств ПВО Украины, поэтому она не была снаряжена взрывчаткой. Однако запустить ее без боевой части было невозможно, поэтому на нее установили, как сказал Шрот, ​​"вершину российской технологической мысли" - фальшивую боеголовку из бетона.

  • 27 апреля 2023 года генеральный прокурор Польши заявил, что в лесу на севере страны обнаружили обломки неизвестного военно-воздушного объекта.
  • Впоследствии эту информацию подтвердили в польском Минобороны. Позже журналисты указали, что это могла быть ракета.
  • 10 мая появились данные, что найденный объект – российская крылатая ракета Х-55, которая была запущена из Беларуси.  
Сергей Бережной
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