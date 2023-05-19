"Вершина технологической мысли РФ": боеголовка найденной в Польше ракете была из бетона
Найдена боеголовка российской ракеты Х-55, которую в конце апреля обнаружили в Польше в районе Быдгоща. Вместо взрывчатки там оказался бетон, сообщил в эфире RMF FM глава администрации президента Польши Павел Шрот.
Шрот отвечал на вопрос о ракете, которую нашли под Быдгощем в конце апреля и которая, как предполагается, упала там в декабре 2022 года, и сказал, что поисковикам удалось обнаружить боеголовку этой ракеты.
"Боеголовка обнаружена и ее изучают соответствующие учреждения. Она необычная, потому что сделана из бетона", – сказал Шрот.
По его предположению, ракета была устаревшей модели и предназначалась для отвлечения внимания средств ПВО Украины, поэтому она не была снаряжена взрывчаткой. Однако запустить ее без боевой части было невозможно, поэтому на нее установили, как сказал Шрот, "вершину российской технологической мысли" - фальшивую боеголовку из бетона.
- 27 апреля 2023 года генеральный прокурор Польши заявил, что в лесу на севере страны обнаружили обломки неизвестного военно-воздушного объекта.
- Впоследствии эту информацию подтвердили в польском Минобороны. Позже журналисты указали, что это могла быть ракета.
- 10 мая появились данные, что найденный объект – российская крылатая ракета Х-55, которая была запущена из Беларуси.
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