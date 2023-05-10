Найденная в апреле в Польше ракета оказалась российской Х-55, ее пустили из Беларуси – СМИ

Ракета, найденная в апреле недалеко от польского Быдгоща, оказалась российской крылатой ракетой Х-55. Об этом сообщает польское RMF FM со ссылкой на предварительные выводы Технологического института ВВС Польши, проводившего экспертизу объекта для прокуратуры.

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Выводы экспертизы свидетельствуют, что крылатая ракета Х-55, скорее всего, прилетела из-за восточной границы Польши. У польской армии, по информации RMF FM, нет ни этого вооружения, ни систем, которые бы его запускали.

Если информация подтвердится, это будет означать, что ракета была запущена с российского самолета и прилетела в Польшу из-за восточной границы, пишет издание.

Оно напомнило, что в середине декабря прошлого года – как признает польская армия – россияне совершили массированный обстрел украинской территории. Для нападения они использовали в том числе самолеты, дислоцированные в Беларуси.

Из-за появления многоцелевого тактического бомбардировщика Су-34 вблизи воздушного пространства НАТО боевые самолеты Альянса были подняты в воздух. В ходе этих мероприятий на радары польских служб попал объект, залетевший в Польшу из Беларуси, сообщает RMF FM.

Польские службы, по данным издания, отслеживали объект, но потеряли его из виду под Быдгощем. Это произошло примерно в двух километрах от места, где в конце апреля гражданское лицо случайно обнаружило остатки ракеты.

Журналисты также установили, что польские военные – вопреки своим обязанностям – не сразу сообщили в прокуратуру о нарушении воздушного пространства Польши неустановленным объектом.

27 апреля 2023 года генеральный прокурор Польши заявил, что в лесу на севере страны нашли обломки неизвестного военно-воздушного объекта.

Впоследствии эту информацию подтвердили в польском Минобороны. Позже журналисты указали, что это могла быть ракета.

На польском интернет-радио RMF24 допустили со ссылкой на слова военных, что найдена ракета, входящая в вооружение польской армии.

Вадим Ребрина

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