Найденная под Быдгощем авиаракета могла принадлежать польской армии – польский генерал

На польском интернет-радио RMF24 предположили со ссылкой на слова военных, что обломки обнаруженного на севере Польши воздушного объекта – это ракета, входящая в вооружение польской армии.

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Сейчас журналисты не имеют информации, как именно объект оказался в лесу близ города Быдгощ, но отмечают, что неподалеку от места находки расположен аэродром и предприятие военной авиации, где обслуживают самолеты.

Для более подробной оценки ситуации RMF24 взяло комментарий у генерала польской армии Романа Полко. Он рассказал, что в Польше на вооружении стоят истребители МиГ-29, использующие советские ракеты.

"Она (ракета, – Ред. ) не обязательно прилетела со стороны РФ или с линии боевых действий. Возможно, были какие-то тренировки, возможно, украинских, возможно, польских летчиков", – указал Полко, добавив, что по какой-то причине ракета могла полететь ложным курсом.

Генерал объяснил, что в польской армии много советского вооружения – отсюда и заметны на нем кириллические надписи.

Сценарий, согласно которому ракета была выпущена из-за границы, он назвал "крайне маловероятным".

Генеральный прокурор Польши 27 апреля 2023 года заявил, что в лесу на севере страны обнаружили обломки неизвестного военно-воздушного объекта.

Впоследствии эту информацию подтвердили в польском Минобороны. После журналисты указали, что это могла быть ракета.

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Олег Васьків

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