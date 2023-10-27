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Від серцевого нападу помер експрем'єр Китаю Лі Кецян. Йому було 68 років

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27.10.2023, 07:32
Від серцевого нападу помер експрем'єр Китаю Лі Кецян. Йому було 68 років - Фото
Лі Кецян (Фото: ЕРА, CLEMENS BILAN)

Колишній прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян 27 жовтня помер від серцевого нападу, йому було 68 років. Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua.

За даними журналістів, серцевий напад спіткав його 26 жовтня під час відпочинку у Шанхаї. Медики спробували його врятувати, але наступного дня – 27 жовтня о 00:10 за місцевим часом він помер.

Рішенням Всекитайських зборів народних представників Лі був затверджений прем'єром Державної ради КНР у березні 2013 року. У березні 2018 року його переобрали на цю посаду.

У березні 2023 року він залишив посаду, його змінив Лі Цян, якого минулої осені ввели до складу Постійного комітету Політбюро правлячої Комуністичної партії (Лі Кецян тоді не увійшов до нового складу ЦК Компартії). Кандидатуру Лі Цяна висунув лідер КНР Сі Цзіньпін, якого раніше вперше в історії країни переобрали на третій термін.

Як стверджують китайські ЗМІ, до своєї відставки Лі Кецян був другою людиною в Компартії.

Очоливши уряд, своїм основним завданням він називав розв'язання комплексу соціально-економічних питань, таких, як безробіття, різниця в доходах міського і сільського населення, урбанізація країни. Економіст за освітою, він відповідав за реформи в цій галузі, а також попереджав про проблеми, що стоять перед економікою, через жорсткі обмеження, введені у зв'язку з пандемією COVID-19, пише CNN.

Bloomberg зазначає, що останніми роками роль Лі у розв'язанні економічних питань зменшилася після того, як Сі передав їх низці партійних комітетів, які очолює сам лідер Китаю і його радник Лю Хе.

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Мілана Головань
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китайсмертьСі ЦзіньпінінфарктЛі Кецян
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