От сердечного приступа скончался экс-премьер Китая Ли Кэцян. Ему было 68 лет
Бывший премьер-министр Китая Ли Кэцян 27 октября скончался от сердечного приступа, ему было 68 лет. Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.
По данным журналистов, сердечный приступ постиг его 26 октября во время отдыха в Шанхае. Медики попытались его спасти, но на следующий день – 27 октября в 00:10 по местному времени он скончался.
Решением Всекитайского собрания народных представителей Ли был утвержден премьером Государственного совета КНР в марте 2013 года. В марте 2018 года его переизбрали на этот пост.
В марте 2023 года он покинул пост, его сменил Ли Цян, прошедшей осенью введенный в состав Постоянного комитета Политбюро правящей Коммунистической партии (Ли Кэцян тогда не вошел в новый состав ЦК Компартии). Кандидатуру Ли Цяна выдвинул лидер КНР Си Цзиньпин, ранее впервые в истории страны переизбранный на третий срок.
Как утверждают китайские СМИ, до своей отставки Ли Кэцян был вторым человеком в Компартии.
Возглавив правительство, своей основной задачей он называл решение комплекса социально-экономических вопросов, таких как безработица, разница в доходах городского и сельского населения, урбанизация страны. Экономист по образованию, он отвечал за реформы в этой области, а также предупреждал о стоящих перед экономикой проблемах из-за жестких ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, пишет CNN.
Bloomberg отмечает, что в последние годы роль Ли в решении экономических вопросов уменьшилась после того, как Си передал их ряду партийных комитетов, возглавляемых лидером Китая и его советником Лю Хэ.
- В ноябре 2022 года Ли заявил, что любые угрозы ядерным оружием "безответственны", а также описал политику Пекина в отношении Украины.
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