От сердечного приступа скончался экс-премьер Китая Ли Кэцян. Ему было 68 лет

Бывший премьер-министр Китая Ли Кэцян 27 октября скончался от сердечного приступа, ему было 68 лет. Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.

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По данным журналистов, сердечный приступ постиг его 26 октября во время отдыха в Шанхае. Медики попытались его спасти, но на следующий день – 27 октября в 00:10 по местному времени он скончался.

Решением Всекитайского собрания народных представителей Ли был утвержден премьером Государственного совета КНР в марте 2013 года. В марте 2018 года его переизбрали на этот пост.

В марте 2023 года он покинул пост, его сменил Ли Цян, прошедшей осенью введенный в состав Постоянного комитета Политбюро правящей Коммунистической партии (Ли Кэцян тогда не вошел в новый состав ЦК Компартии). Кандидатуру Ли Цяна выдвинул лидер КНР Си Цзиньпин, ранее впервые в истории страны переизбранный на третий срок.

Как утверждают китайские СМИ, до своей отставки Ли Кэцян был вторым человеком в Компартии.

Возглавив правительство, своей основной задачей он называл решение комплекса социально-экономических вопросов, таких как безработица, разница в доходах городского и сельского населения, урбанизация страны. Экономист по образованию, он отвечал за реформы в этой области, а также предупреждал о стоящих перед экономикой проблемах из-за жестких ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, пишет CNN.

Bloomberg отмечает, что в последние годы роль Ли в решении экономических вопросов уменьшилась после того, как Си передал их ряду партийных комитетов, возглавляемых лидером Китая и его советником Лю Хэ.

В ноябре 2022 года Ли заявил, что любые угрозы ядерным оружием "безответственны", а также описал политику Пекина в отношении Украины.

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