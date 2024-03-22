Відсьогодні НАЗК більше не вестиме реєстр міжнародних "спонсорів війни"

НАЗК підготує для передання документальні матеріали, які стали підставою для внесення компаній до списку спонсорів війни

НАЗК (Ілюстративне фото пресслужби)

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що з 22 березня припиняє вести реєстр міжнародних "спонсорів війни". Про це повідомила пресслужба органу.

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НАЗК заявило, що передає Міжвідомчій робочій групі з питань реалізації державної санкційної політики інформацію, яка міститься у розділі "Міжнародні спонсори війни" порталу "Війна і санкції".

Також агентство підготує для передання документальні матеріали, які стали підставою для внесення вказаних відомостей.

Рішення про закриття переліку ухвалили на розширеному засіданні Кабміну за участі секретаря РНБО, голови СБУ, генерального прокурора та голови НАЗК, послів іноземних країн, представників посольств іноземних країн і ЄС 20 березня, повідомляли у пресслужбі уряду.

Міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Forbes того ж дня сказав, що міжнародні партнери скаржаться на перелік компаній, і назвав незрозумілою логіку включення компаній до цього списку.

Востаннє список "спонсорів війни" агентство поповнювало 15 лютого, коли туди потрапила нафтосервісна компанія Weatherford International.

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