С сегодняшнего дня НАПК больше не будет вести реестр международных "спонсоров войны"

НАПК подготовит для передачи документальные материалы, которые стали основанием для внесения компаний в список спонсоров войны

НАПК (Иллюстративное фото пресс-службы)

Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило, что с 22 марта прекращает вести реестр международных "спонсоров войны". Об этом сообщила пресс-служба органа.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

НАПК заявило, что передает Межведомственной рабочей группе по вопросам реализации государственной санкционной политики информацию, содержащуюся в разделе "Международные спонсоры войны" портала "Война и санкции".

Также агентство подготовит для передачи документальные материалы, которые явились основанием для внесения указанных сведений.

Решение о закрытии перечня приняли на расширенном заседании Кабмина с участием секретаря СНБО, главы СБУ, генерального прокурора и главы НАПК, послов зарубежных стран, представителей посольств зарубежных стран и ЕС 20 марта, сообщали в пресс-службе правительства.

Министр юстиции Денис Малюська в интервью Forbes в тот же день сказал, что международные партнеры жалуются на перечень компаний, и назвал непонятной логику включения компаний в этот список.

В последний раз список "спонсоров войны" агентство пополняло 15 февраля, когда туда попала нефтесервисная компания Weatherford International.

Читайте также: Пополнение списка "спонсоров войны" на паузе. Новый глава НАПК хочет нормировать этот процесс