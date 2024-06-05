Відсутній зв'язок під час відключень світла: Міненерго залучатиме місцеву владу

Заступник міністра енергетики Колісник розповів, що ця проблема обговорювалася ще в минулих роках

Відключення світла. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Міністерство енергетики залучатимуться місцеві органи у випадку відсутності стабільного мобільного зв'язку під час відключень світла. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

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Колісник розповів, що ця проблема обговорювалася ще в минулих роках й тоді телекомунікаційні компанії зобов'язали впровадити резервні види живлення на основні вежі теле- та радіозв'язку та інтернет-зв'язку. Однак у деяких регіонах ця проблема не зникла.

Тому він заявив, що Міненерго звертатиме увагу місцевих органів влади для того, щоб "акликати й швидко оперативно встановити додаткову резервну генерацію для цих веж теле- та радіозв'язку".

Він додав, що наразі міністерство співпрацює з колегами, які "напряму бачать, де і яка проблематика виникає".

4 червня Укренерго ввело спеціальні графіки аварійних відключень на значній частині території України: вони застосовані в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях та Києві.

З березня 2024 року Росія завдала шість масованих ударів по енергосистемі України.

Укренерго почало обмежувати енергопостачання промисловості та бізнесу з 8 травня, після п'ятої масованої ракетно-дронової атаки Росії.

У ніч проти 1 червня Росія завдала удару, російські ракети пошкодили одразу п'ять енергооб'єктів у різних регіонах України.

Атака збіглася з виведенням у ремонт атомних енергоблоків (це анонсували в Енергоатомі), внаслідок чого виник критичний дефіцит електроенергії, й Укренерго довелося запроваджувати аварійні відключення світла, попри вихідні.

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