Отсутствует связь во время отключений света: Минэнерго будет привлекать местные власти

Заместитель министра энергетики Колесник рассказал, что эта проблема обсуждалась еще в прошлых годах

Отключение света. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Министерство энергетики будут привлекаться местные органы в случае отсутствия стабильной мобильной связи во время отключений света. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.

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Колесник рассказал, что эта проблема обсуждалась еще в прошлых годах и тогда телекоммуникационные компании обязали внедрить резервные виды питания на основные башни теле- и радиосвязи и интернет-связи. Однако в некоторых регионах эта проблема не исчезла.

Поэтому он заявил, что Минэнерго будет обращать внимание местных органов власти для того, чтобы "призвать и быстро оперативно установить дополнительную резервную генерацию для этих башен теле- и радиосвязи".

Он добавил, что сейчас министерство сотрудничает с коллегами, которые "напрямую видят, где и какая проблематика возникает".

4 июня Укрэнерго ввело специальные графики аварийных отключений на значительной части территории Украины: они применены в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях и Киеве.

С марта 2024 года Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины.

Укрэнерго начало ограничивать энергоснабжение промышленности и бизнеса с 8 мая, после пятой массированной ракетно-дроновой атаки России.

В ночь на 1 июня Россия нанесла удар, российские ракеты повредили сразу пять энергообъектов в разных регионах Украины.

Атака совпала с выводом в ремонт атомных энергоблоков (это анонсировали в Энергоатоме), в результате чего возник критический дефицит электроэнергии, и Укрэнерго пришлось вводить аварийные отключения света, несмотря на выходные.

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