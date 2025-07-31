Військові матимуть обовʼязкові 15 днів відпустки. Рада проголосувала за законопроєкт

Відмовитися від 15 днів відпустки військовий зможе лише за власним бажанням

ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який визначає, що15 із 30 днів щорічної основної відпустки для військовослужбовців є обов’язковими. Про це стало відомо з трансляції засідання 31 липня.

Відмовитися від цих днів відпустки військовий зможе лише за власним бажанням.

Також розблоковано 14 днів додаткової відпустки (за дозволом командира) для учасників бойових дій.

Після підписання закону військовослужбовці матимуть право на:

← 30 днів основної відпустки, з яких 15 – обов’язкові;

← 10 днів за сімейними обставинами;

← 14 днів для військових зі статусом УБД.

Крім того, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки вирішив створити робочу групу, яка має напрацювати рішення щодо збільшення кількості днів відпусток для військових, які виконують бойові завдання на глибині першого ешелону оборони або наступу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що підписав закон, який гарантує виплати військовим на передовій, а також родинам загиблих захисників.

"Це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв", – зазначив він.

Також Зеленський розповів, що погодив з військовим командуванням рішення про додаткові 15 днів відпустки для українських захисників. У серпні таке нововведення має запрацювати.