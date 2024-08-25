"Воювати доведеться довго". Командувач ССО розповів про ключове у перемозі над Росією
Ефективність Сил спеціальних операцій і ЗСУ в цілому залежить від людей, які хочуть жити у власній країні за своїми законами і правилами. Про це в коментарі LIGA.net розповів командувач ССО Збройних Сил України бригадний генерал Олександр Трепак.
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Ключові зміни в державі ідуть від її громадян, і ніхто крім них не здатен побудувати своє життя у своїй країні, наголосив він.
"Більше людей мають усвідомити, чи достатня їхня роль для того, щоб Україна вистояла у війні з Росією. І визнати, що їхнє місце – поруч із воїнами, які нині захищають їх, їхні сім’ї і їхній спосіб життя. Багато хто має зізнатися собі, що йому страшно вдягти однострій і змінити цивільне життя на військове. Але страх притаманний будь-якій людині", – сказав він.
"Нам не потрібні безстрашні супергерої, нам потрібні ті, хто розуміє: без участі кожного з нас Україна перетвориться на територію на околиці Європи, а українці зникнуть як нація. Що більше їх приєднається до наших лав – то швидше ми зможемо здолати одвічного ворога", – зазначив Трепак.
Також він додав, що війна триватиме довго, однак не має жодних сумнівів у перемозі України. "Воювати доведеться довго, а карати російських злочинців – ще довше. Але ССО добре вміють планувати свій час, аби його вистачило на багато добрих справ", – наголосив командувач.
- У своєму зверненні до Дня Незалежності президент Володимир Зеленський пообіцяв росіянам відплату та наголосив, що "не буде хворий дід із Червоної площі диктувати нам якісь свої червоні лінії". "Українці завжди повертають борги. І той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома. З відсотками", – сказав він.