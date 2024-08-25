"Воювати доведеться довго". Командувач ССО розповів про ключове у перемозі над Росією

Карати російських злочинців доведеться ще довше. Але ССО добре вміють планувати час, каже він

Командувач ССО Олександр Трепак (Фото надане пресслужбою ССО)

Ефективність Сил спеціальних операцій і ЗСУ в цілому залежить від людей, які хочуть жити у власній країні за своїми законами і правилами. Про це в коментарі LIGA.net розповів командувач ССО Збройних Сил України бригадний генерал Олександр Трепак.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Ключові зміни в державі ідуть від її громадян, і ніхто крім них не здатен побудувати своє життя у своїй країні, наголосив він.

"Більше людей мають усвідомити, чи достатня їхня роль для того, щоб Україна вистояла у війні з Росією. І визнати, що їхнє місце – поруч із воїнами, які нині захищають їх, їхні сім’ї і їхній спосіб життя. Багато хто має зізнатися собі, що йому страшно вдягти однострій і змінити цивільне життя на військове. Але страх притаманний будь-якій людині", – сказав він.

"Нам не потрібні безстрашні супергерої, нам потрібні ті, хто розуміє: без участі кожного з нас Україна перетвориться на територію на околиці Європи, а українці зникнуть як нація. Що більше їх приєднається до наших лав – то швидше ми зможемо здолати одвічного ворога", – зазначив Трепак.

Також він додав, що війна триватиме довго, однак не має жодних сумнівів у перемозі України. "Воювати доведеться довго, а карати російських злочинців – ще довше. Але ССО добре вміють планувати свій час, аби його вистачило на багато добрих справ", – наголосив командувач.