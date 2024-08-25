"Воевать придется долго". Командующий рассказал о ключевом в победе над Россией

Наказывать российских преступников придется еще дольше. Но ССО хорошо умеют планировать время, говорит он

Командующий ССО Александр Трепак (Фото предоставлено пресс-службой ССО)

Эффективность Сил специальных операций и ВСУ в целом зависит от людей, желающих жить в своей стране по своим законам и правилам. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал командующий ССО Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Александр Трепак.

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Ключевые изменения в государстве идут от его граждан, и никто кроме них не способен построить свою жизнь в своей стране, подчеркнул он.

"Больше людей должны осознать, достаточна ли их роль для того, чтобы Украина выстояла в войне с Россией. И признать, что их место – рядом с воинами, сегодня защищающими их, их семьи и их образ жизни. Многие должны признаться себе, что ему страшно надеть форму и сменить гражданскую жизнь на военную. Но страх присущ любому человеку", – сказал он.

"Нам не нужны бесстрашные супергерои, нам нужны те, кто понимает: без участия каждого из нас Украина превратится в территорию на окраине Европы, а украинцы исчезнут как нация. Чем больше их присоединится к нашим рядам – тем быстрее мы сможем одолеть извечного врага", – отметил Трепак.

Также он добавил, что война будет продолжаться долго, однако не сомневается в победе Украины. "Воевать придется долго, а наказывать российских преступников – еще дольше. Но ССО хорошо умеют планировать свое время, чтобы его хватило на многие добрые дела", – подчеркнул командующий.

В своем обращении ко Дню Независимости президент Владимир Зеленский пообещал россиянам возмездие и подчеркнул, что "не будет больной дед с Красной площади диктовать нам какие-то свои красные линии". "Украинцы всегда возвращают долги. И тот, кто желал нашей земле беды, получит ее у себя дома. С процентами", – сказал он.

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