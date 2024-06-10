Вперше за 24 роки Путін може відвідати КНДР. На черзі В'єтнам

За весь час перебування у владі Путін відвідував КНДР один раз – 2000 року

Кім Чен Ин та Володимир Путін (Фото: ЕРА/VLADIMIR SMIRNOV)

Російський диктатор Володимир Путін протягом червня може прибути з візитом до Північної Кореї. Про це пропагандистам повідомив посол країни-агресора у КНДР Олександр Мацегора.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За його словами, візит до Пхеньяну "активно готується". За весь час перебування при владі Путін відвідував КНДР один раз – у 2000 році, тоді лідером цієї країни був Кім Чен Ір.

Мацегора додав, що кремлівський диктатор також планує поїздку до В'єтнаму – та має відбутися після візиту до КНДР.

Всі поїздки можуть відбутися вже у червні, заявили пропагандисти.

Путінський представник Дмитро Пєсков ані підтвердив, ані спростував інформацію. Він заявив, що "коли настане час, ми робитимемо відповідні заяви".

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

Ані КНДР, ані В'єтнам не визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

16-17 травня 2024 року, після "переобрання", Путін відвідав Китай.

Читайте також: "Китаю потрібні дуже низькі ціни". Візит Путіна в Пекін не приніс угоду щодо Сили Сибіру-2