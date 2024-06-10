Впервые за 24 года Путин может посетить КНДР. На очереди Вьетнам

За все время пребывания у власти Путин посещал КНДР один раз – в 2000 году

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: ЕРА/VLADIMIR SMIRNOV)

Российский диктатор Владимир Путин в течение июня может прибыть с визитом в Северную Корею. Об этом пропагандистам сообщил посол страны-агрессора в КНДР Александр Мацегора.

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По его словам, визит в Пхеньян "активно готовится". За все время пребывания у власти Путин посещал КНДР один раз – в 2000 году, тогда лидером этой страны был Ким Чен Ыр.

Мацегора добавил, что кремлевский диктатор также планирует поездку во Вьетнам и должна состояться после визита в КНДР.

Все поездки могут пройти уже в июне, заявили пропагандисты.

Путинский представитель Дмитрий Песков ни подтвердил, ни опроверг информацию. Он заявил, что "когда придет время, мы будем делать соответствующие заявления".

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

Ни КНДР, ни Вьетнам не признают юрисдикцию Международного уголовного суда.

16-17 мая 2024 года, после "переизбрания", Путин посетил Китай.

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