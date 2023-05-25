"Все буде". У Буданова відреагували на заяву Подоляка про "початок контрнаступу"
У Головному управлінні розвідки Міноборони закликали не питати щодня про майбутній наступ Збройних Сил України. Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник ГУР Андрій Юсов.
Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю італійському каналу Rai сказав, що "контрнаступ триває вже кілька днів і дії вже почалися".
"Ми будемо використовувати зброю, яку нам надали, для знищення російських позицій на окупованих Москвою територіях, включаючи Донбас та Крим", — заявив Подоляк.
Коментуючи висловлювання радника глави ОП, Юсов наголосив, що звільнення територій України від росіян триває безперервно, але водночас йде й оборонна операція.
"Ми точно не повинні щодня питати: що нового з контрнаступом. Звільнення буде. І в Криму, і на інших територіях. Донедавна була популярна пісня "Скоро вже буде Пасха", а зараз актуальна "Скоро вже буде наступ". Буде. Все буде добре", — зазначив Юсов.
ОНОВЛЕНО об 11:41. Подоляк у Twitter відреагував на резонанс навколо своєї заяви і написав, що контрнаступ — це не один захід, який розпочинається у конкретний час та у конкретний день.
"Це десятки різних дій зі знищення військ РФ на різних напрямках, які відбувалися вчора, відбуваються сьогодні і відбуватимуться завтра. Інтенсивне знищення логістичного забезпечення — це також контрнаступ", — заявив радник голови ОП.
Нещодавно президент Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для наступу, щоб отримати більше озброєнь від союзників.
- Зеленський заявив, що впевнений в успіху наступу Збройних Сил України.
- ЗСУ зараз готують наступ на одному з напрямків, але для широких операцій потрібно більше озброєнь, заявив головком Залужний.
- 5 травня 2023 року у Білому домі заявили, що США "зробили все можливе" для підготовки наступу України та продовжуватимуть військову допомогу.
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