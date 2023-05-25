"Все будет". У Буданова отреагировали на заявление Подоляка о "начале контрнаступления"

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РВ Главном управлении разведки Минобороны призвали не спрашивать каждый день о будущем наступлении Вооруженных Сил Украины. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

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Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью итальянскому каналу Rai сказал, что "контрнаступление продолжается уже несколько дней и действия уже начались".

"Мы будем использовать оружие, которое нам предоставили, для уничтожения российских позиций на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым", — заявил Подоляк.

Комментируя высказывание советника главы ОП, Юсов подчеркнул, что освобождение территорий Украины от россиян продолжается беспрерывно, но одновременно идет и оборонная операция.

"Мы точно не должны каждый день спрашивать: что нового с контрнаступлением. Освобождение будет. И в Крыму, и на других территориях. До недавнего времени была популярна песня "Скоро уже будет Пасха", а сейчас актуальна "Скоро уже будет наступление". Будет. Все будет хорошо", — отметил Юсов.

ОБНОВЛЕНО в 11:41. Подоляк в Twitter отреагировал на резонанс вокруг своего заявления и написал, что контрнаступление — это не одно мероприятие, которое начинается в конкретное время и в конкретный день.

"Это десятки различных действий по уничтожению войск РФ на разных направлениях, которые происходили вчера, происходят сегодня и будут проходить завтра. Интенсивное уничтожение логистического обеспечения — это также контрнаступление", — заявил советник главы ОП.

Недавно президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.

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