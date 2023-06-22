ЗСУ знайшли рапорти росіян, у яких ті відмовляються йти в наступ – фото
Під час наступу на Запорізькому напрямку українські захисники знайшли пояснювальні записки окупантів. У них російські загарбники пояснюють, чому відмовились виконати наказ командира роти про наступ, повідомляє Радіо Свобода.
Зазначається, що йдеться про розпорядження наступати від командування 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.
Заяви датовані 18 січня 2023 року.
Свою відмову виконувати наказ окупанти пояснюють відсутністю бойового досвіду, моральною і психічною нестійкістю.
Також загарбники зазначили, що вважають наступ "дорогою в останню путь".
Наприкінці травня 2023 року Служба безпеки України опублікувала перехоплення, у якому окупанти скаржились на розгром своєї 58-ї "елітної" армії в Україні.
Росіяни вважали цю армію однією з "передових".
- 16 червня 2023 року у ГУР повідомили, що серед російських штурмових загонів "Шторм Z" побільшало випадків дезертирства і мародерства.
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