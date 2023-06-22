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ЗСУ знайшли рапорти росіян, у яких ті відмовляються йти в наступ – фото

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 16:45
ЗСУ знайшли рапорти росіян, у яких ті відмовляються йти в наступ – фото - Фото
Російські окупанти (Ілюстративне фото: росЗМІ)

Під час наступу на Запорізькому напрямку українські захисники знайшли пояснювальні записки окупантів. У них російські загарбники пояснюють, чому відмовились виконати наказ командира роти про наступ, повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що йдеться про розпорядження наступати від командування 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

Заяви датовані 18 січня 2023 року.

Свою відмову виконувати наказ окупанти пояснюють відсутністю бойового досвіду, моральною і психічною нестійкістю.

Також загарбники зазначили, що вважають наступ "дорогою в останню путь".

Наприкінці травня 2023 року Служба безпеки України опублікувала перехоплення, у якому окупанти скаржились на розгром своєї 58-ї "елітної" армії в Україні.

Росіяни вважали цю армію однією з "передових".

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода
  • 16 червня 2023 року у ГУР повідомили, що серед російських штурмових загонів "Шторм Z" побільшало випадків дезертирства і мародерства.

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Артем Джеріпа
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