ВСУ нашли рапорты россиян, в которых те отказываются идти в наступление – фото
Во время наступления на Запорожском направлении украинские защитники обнаружили объяснительные записки оккупантов. В них российские захватчики объясняют, почему отказались выполнить приказ командира роты о наступлении, сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что речь идет о распоряжении наступать от командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.
Заявления датированы 18 января 2023 года.
Свой отказ выполнять приказ оккупанты объясняют отсутствием боевого опыта, моральной и психической неустойчивостью.
Также захватчики отметили, что считают наступление "дорогой в последний путь".
В конце мая 2023 года Служба безопасности Украины опубликовала перехват, в котором оккупанты жаловались на разгром своей 58-й "элитной" армии в Украине.
Россияне считали эту армию одной из "передовых".
- 16 июня 2023 года в ГУР сообщили, что среди российских штурмовых отрядов "Шторм Z" стало больше случаев дезертирства и мародерства.
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