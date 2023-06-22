UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ нашли рапорты россиян, в которых те отказываются идти в наступление – фото

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 16:45
ВСУ нашли рапорты россиян, в которых те отказываются идти в наступление – фото - Фото
Российские оккупанты (Иллюстративное фото: росСМИ)

Во время наступления на Запорожском направлении украинские защитники обнаружили объяснительные записки оккупантов. В них российские захватчики объясняют, почему отказались выполнить приказ командира роты о наступлении, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что речь идет о распоряжении наступать от командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

Заявления датированы 18 января 2023 года.

Свой отказ выполнять приказ оккупанты объясняют отсутствием боевого опыта, моральной и психической неустойчивостью.

Также захватчики отметили, что считают наступление "дорогой в последний путь".

В конце мая 2023 года Служба безопасности Украины опубликовала перехват, в котором оккупанты жаловались на разгром своей 58-й "элитной" армии в Украине.

Россияне считали эту армию одной из "передовых".

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода
  • 16 июня 2023 года в ГУР сообщили, что среди российских штурмовых отрядов "Шторм Z" стало больше случаев дезертирства и мародерства.

Читайте также: Пытки и ямы. Генштаб рассказал, как Россия наказывает мобилизованных за дезертирство

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанаступлениедезертирыроссийские оккупанты
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 