ВСУ нашли рапорты россиян, в которых те отказываются идти в наступление – фото

Во время наступления на Запорожском направлении украинские защитники обнаружили объяснительные записки оккупантов. В них российские захватчики объясняют, почему отказались выполнить приказ командира роты о наступлении, сообщает Радио Свобода.

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Отмечается, что речь идет о распоряжении наступать от командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

Заявления датированы 18 января 2023 года.

Свой отказ выполнять приказ оккупанты объясняют отсутствием боевого опыта, моральной и психической неустойчивостью.

Также захватчики отметили, что считают наступление "дорогой в последний путь".

В конце мая 2023 года Служба безопасности Украины опубликовала перехват, в котором оккупанты жаловались на разгром своей 58-й "элитной" армии в Украине.

Россияне считали эту армию одной из "передовых".

16 июня 2023 года в ГУР сообщили, что среди российских штурмовых отрядов "Шторм Z" стало больше случаев дезертирства и мародерства.

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