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"Ни одного живого в роте". Россияне жалуются на разгром "элитной" 58 армии в Украине видео

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 18:15
Фото - Генштаб ВСУ
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ВСУ разгромили на юге Украины 58 армию ВС РФ, которую оккупанты считали одной из передовых в России. Об этом свидетельствует перехват, обнародованный СБУ.

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По данным украинской спецслужбы, на юге Украины была разбита 58 армия ВС РФ, которую сами оккупанты называли одной из передовых в России. В 2018 году ее переоснастили новейшими вооружениями и техникой.

"От 58 армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, от ее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58 армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех поубивали. Всю роту. У нас тоже есть роты, где осталось три человека, четыре человека", – пожаловался российский оккупант своей жене.

  • Командир 58 общевойсковой армии – генерал-лейтенант Михаил Зусько. Он родился в Волынской области. По данным российского издания "Проект", каждый восьмой офицер, командующий вторжением, имеет связи с Украиной.
  • По данным росСМИ, во время полномасштабного вторжения РФ украинскими силами был уничтожен один из командиров 58 армии – подполковник Руслан Гашиятуллин. Его похоронили 24 марта в Кураганской области РФ.

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Оксана Житнюк
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сбу перехват 58 армия
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