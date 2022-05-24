ВСУ разгромили на юге Украины 58 армию ВС РФ, которую оккупанты считали одной из передовых в России. Об этом свидетельствует перехват, обнародованный СБУ.

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По данным украинской спецслужбы, на юге Украины была разбита 58 армия ВС РФ, которую сами оккупанты называли одной из передовых в России. В 2018 году ее переоснастили новейшими вооружениями и техникой.

"От 58 армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, от ее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58 армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех поубивали. Всю роту. У нас тоже есть роты, где осталось три человека, четыре человека", – пожаловался российский оккупант своей жене.

Командир 58 общевойсковой армии – генерал-лейтенант Михаил Зусько. Он родился в Волынской области. По данным российского издания "Проект", каждый восьмой офицер, командующий вторжением, имеет связи с Украиной.

По данным росСМИ, во время полномасштабного вторжения РФ украинскими силами был уничтожен один из командиров 58 армии – подполковник Руслан Гашиятуллин. Его похоронили 24 марта в Кураганской области РФ.

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Оксана Житнюк

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