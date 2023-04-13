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Пыточные и ямы. Генштаб рассказал, как Россия наказывает мобилизованных за дезертирство

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 12:17
Пыточные и ямы. Генштаб рассказал, как Россия наказывает мобилизованных за дезертирство - Фото
Алексей Громов (Скриншот)

В некоторых подразделениях оккупационных войск мобилизованные массово прибегают к дезертирству, военно-политическое руководство наказывает "отказников" негуманными методами. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

По его словам, оккупационные войска терпят значительные потери в личном составе, только за две недели Россия потеряла более 4500 "вагнеровцев" и солдат регулярной армии под Бахмутом.

Поэтому, говорит генерал, в некоторых подразделениях российских войск мобилизованные военнослужащие массово отказываются от участия в активных боевых действиях.

Отмечается, что командование оккупантов совершает жестокие незаконные действия в отношении "отказников".

"В частности, их сажают в ямы для оказания психологического и физического давления. А для самых непокорных обустроены пыточные", – рассказал генерал.

  • 21 марта 2023 года РосСМИ сообщили, что в России собираются обвинить в дезертирстве кафиров, батальон которых был практически полностью уничтожен ВСУ сначала на Херсонщине, а затем под Угледаром.

Читайте также: Резников об возмущении законом "о дезертирстве": Понял бы в мирное время, но у нас война

Мілана Головань
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