Пыточные и ямы. Генштаб рассказал, как Россия наказывает мобилизованных за дезертирство
В некоторых подразделениях оккупационных войск мобилизованные массово прибегают к дезертирству, военно-политическое руководство наказывает "отказников" негуманными методами. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
По его словам, оккупационные войска терпят значительные потери в личном составе, только за две недели Россия потеряла более 4500 "вагнеровцев" и солдат регулярной армии под Бахмутом.
Поэтому, говорит генерал, в некоторых подразделениях российских войск мобилизованные военнослужащие массово отказываются от участия в активных боевых действиях.
Отмечается, что командование оккупантов совершает жестокие незаконные действия в отношении "отказников".
"В частности, их сажают в ямы для оказания психологического и физического давления. А для самых непокорных обустроены пыточные", – рассказал генерал.
- 21 марта 2023 года РосСМИ сообщили, что в России собираются обвинить в дезертирстве кафиров, батальон которых был практически полностью уничтожен ВСУ сначала на Херсонщине, а затем под Угледаром.
Читайте также: Резников об возмущении законом "о дезертирстве": Понял бы в мирное время, но у нас война
Комментарии