Втеча Комарницького за кордон: двоє поліціянтів отримали підозри від СБУ

Зазначені працівники вже звільнені з лав Нацполіції

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Підозрюваному в земельній корупції в столиці ексдепутату Київської міської ради Денису Комарницькому, який втік за кордон, допомогли двоє працівників поліції Закарпатської області. Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Поліція і, зокрема, Департамент стратегічних розслідувань були активно залучені до проведення масштабних розшукових заходів щодо Комарницького.

"Разом із тим нам стало відомо про факти причетності двох співробітників Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області до протиправної діяльності", – йдеться у повідомленні.

Зазначені працівники вже звільнені з лав Нацполіції, а слідчими Служби безпеки України їм оголошено підозри. Крім того, із займаної посади було звільнено керівника територіального управління.

"Ми засуджуємо будь-які прояви недоброчесності. Принцип нульової толерантності діє без виключень. Департамент стратегічних розслідувань і надалі діятиме у рамках закону та принципів відкритості й прозорості. Кожен, хто зраджує присягу та паплюжить погони, понесе відповідальність", – йдеться у заяві Нацполіції.

20 березня Українська правда повідомила, що Комарницький незаконно перетнув кордон із Румунією і поселився у Відні.

"Спочатку Комарницький переховувався від слідства у Києві, згодом у Київській області, а 16 лютого опинився у Румунії, офіційно не перетнувши ані український, ані румунські кордони. Також, за даними співрозмовників Української правди серед правоохоронців, наразі перевіряється версія щодо причетності до втечі Комарницького за кордон прикордонників, представників розвідки та правоохоронних органів", – йшлося в розслідуванні.