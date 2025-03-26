Побег Комарницкого за границу: двое полицейских получили подозрения от СБУ
Подозреваемому в земельной коррупции в столице экс-депутату Киевского городского совета Денису Комарницкому, который сбежал за границу, помогли двое сотрудников полиции Закарпатской области. Об этом сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.
Полиция и, в частности, Департамент стратегических расследований были активно вовлечены в проведение масштабных розыскных мероприятий в отношении Комарницкого.
"Вместе с тем нам стало известно о фактах причастности двух сотрудников Управления стратегических расследований в Закарпатской области к противоправной деятельности", — говорится в сообщении.
Указанные работники уже уволены из рядов Нацполиции, а следователями Службы безопасности Украины им объявлены подозрения. Кроме того, с занимаемой должности был уволен руководитель территориального управления.
"Мы осуждаем любые проявления недобропорядочности. Принцип нулевой толерантности действует без исключений. Департамент стратегических расследований и дальше будет действовать в рамках закона и принципов открытости и прозрачности", — говорится в заявлении Нацполиции.
20 марта Украинская правда сообщила, что Комарницкий незаконно пересек границу с Румынией и поселился в Вене.
"Сначала Комарницкий скрывался от следствия в Киеве, впоследствии в Киевской области, а 16 февраля оказался в Румынии, официально не перейдя ни украинскую, ни румынские границы. Также, по данным собеседников Украинской правды среди правоохранителей, проверяется версия о причастности к бегству Комарницкого за границу пограничников, представителей разведки и правоохранительных органов", – говорилось в расследовании.
- НАБУ и САП подозревают Комарницкого в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей.
- По версии следствия, участники группы подавали заявки на получение прав собственности на земли для обслуживания фиктивных сооружений, а чиновники КГГА и депутаты Киевсовета за взятки способствовали принятию нужных решений.
- 10 февраля НАБУ объявило Комарницкого в розыск. Другим подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога (от 4,5 до 50 млн грн), которую они уплатили и вышли на свободу.