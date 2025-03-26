Побег Комарницкого за границу: двое полицейских получили подозрения от СБУ

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Подозреваемому в земельной коррупции в столице экс-депутату Киевского городского совета Денису Комарницкому, который сбежал за границу, помогли двое сотрудников полиции Закарпатской области. Об этом сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Полиция и, в частности, Департамент стратегических расследований были активно вовлечены в проведение масштабных розыскных мероприятий в отношении Комарницкого.

"Вместе с тем нам стало известно о фактах причастности двух сотрудников Управления стратегических расследований в Закарпатской области к противоправной деятельности", — говорится в сообщении.

Указанные работники уже уволены из рядов Нацполиции, а следователями Службы безопасности Украины им объявлены подозрения. Кроме того, с занимаемой должности был уволен руководитель территориального управления.

"Мы осуждаем любые проявления недобропорядочности. Принцип нулевой толерантности действует без исключений. Департамент стратегических расследований и дальше будет действовать в рамках закона и принципов открытости и прозрачности", — говорится в заявлении Нацполиции.

20 марта Украинская правда сообщила, что Комарницкий незаконно пересек границу с Румынией и поселился в Вене.

"Сначала Комарницкий скрывался от следствия в Киеве, впоследствии в Киевской области, а 16 февраля оказался в Румынии, официально не перейдя ни украинскую, ни румынские границы. Также, по данным собеседников Украинской правды среди правоохранителей, проверяется версия о причастности к бегству Комарницкого за границу пограничников, представителей разведки и правоохранительных органов", – говорилось в расследовании.