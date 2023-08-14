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Виплати 30 000 грн військовим. Нардепка роз'яснила нюанси отримання грошової винагороди

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14.08.2023, 15:42
Виплати 30 000 грн військовим. Нардепка роз'яснила нюанси отримання грошової винагороди - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Кабінет міністрів ухвалив рішення про поновлення виплат 30 000 грн усім військовослужбовцям. Нюанси цього рішення роз'яснила народна депутатка (Голос), членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Соломія Бобровська.

Вона нагадала, що Кабмін оголосив про поновлення виплат 30 000 грн усім військовослужбовцям.

"Однак є нюанс. Відповідно до нововведеного пункту 1-1 постанови 30 000 зможуть отримувати військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання в період здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ", – написала Бобровська.

Таким чином, пояснила нардепка, виплата додаткової грошової винагороди буде можлива і для тих військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, проте залучаються відповідно до наказів до бойових (спеціальних) завдань.

Також 30 000 грн виплачуватимуть поліцейським, співробітникам ДСНС та управління спеціальних операцій НАБУ.

Умови виплати додаткової винагороди у 50 000 та 100 000 не змінилися.

Інструктори навчально-тренувальних військових частин отримуватимуть щомісячну винагороду у розмірі від 15 000 до 30 000 грн.

Військовослужбовці, зараховані у розпорядження командирів на час лікування та реабілітації після поранення, отримуватимуть щомісячну винагороду у 20 100 грн.

Військовослужбовці термінової служби отримуватимуть додаткову винагороду 6000 грн щомісяця, а курсанти додатково 2350 грн щомісяця, повідомила нардеп.

Читайте також: Кабмін опублікував ухвалу про виплати військовим: що змінилося

Наталія Медведєва
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війнаСоломія Бобровськавиплати військовим
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