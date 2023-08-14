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Выплаты 30 000 грн военным. Нардеп разъяснила нюансы получения денежного вознаграждения

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 15:42
Выплаты 30 000 грн военным. Нардеп разъяснила нюансы получения денежного вознаграждения - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Кабинет министров принял решение о возобновлении выплат в 30 000 грн всем военнослужащим. Нюансы этого решения разъяснила народный депутат (Голос), член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Соломия Бобровская.

Она напомнила, что Кабмин объявил о возобновлении выплат в 30 000 грн всем военнослужащим.

"Однако есть нюанс. В соответствии с нововведенным пунктом 1-1 постановления 30 000 смогут получать военнослужащие, выполняющие боевые (специальные) задачи в период осуществления мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты интересов государства в связи с военной агрессией РФ", – написала Бобровская.

Таким образом, пояснила нардеп, выплата дополнительного денежного вознаграждения будет возможна и для тех военнослужащих, которые находятся вне зоны боевых действий, однако привлекаются в соответствии с приказами к боевым (специальным) задачам.

Также 30 000 грн будут выплачиваться полицейским, сотрудникам ГСЧС и управления специальных операций НАБУ.

Условия выплаты дополнительного вознаграждения в 50 000 и 100 000 не изменились.

Инструкторы учебно-тренировочных воинских частей будут получать ежемесячное вознаграждение в размере от 15 000 до 30 000 грн.

Военнослужащие, зачисленные в распоряжение командиров на время лечения и реабилитации после ранения, будут получать ежемесячное вознаграждение в 20 100 грн.

Военнослужащие срочной службы будут получать дополнительное вознаграждение в 6000 грн ежемесячно, а курсанты дополнительно 2350 грн ежемесячно, сообщила нардеп.

Читайте также: Кабмин опубликовал постановление о выплатах военным: что изменилось

Наталья Медведева
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войнавыплаты военнымСоломия Бобровская
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