В ЄС пригрозили подвоїти військову допомогу Україні, щоб "переконати Путіна"

Для цього ЄС може перейти на нову схему закупівлі зброї в Україні, а не на Заході

Андрюс Кубілюс (Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA)

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що у разі відсутності прогресу з досягнення миру в Україні Євросоюз може подвоїти військову допомогу Україні. Це може статися шляхом зміни постачальника зброї. Про це Андрюс Кубілюс написав в мережі Х.

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Кубілюс заявив, що існують інші "аргументи на користь миру", окрім тих, що запропонував президент США Дональд Трамп.

"Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми можемо дуже швидко висунути переконливіші аргументи на користь миру – значно збільшивши нашу військову підтримку Україні", – заявив він.

За словами Кубілюса, військова допомога може збільшитися з 40 до 80 млрд євро шляхом зміни постачальника зброї.

"Досі ЄС і США надавали Україні близько 40 млрд євро військової допомоги на рік. Але ми можемо витратити таку саму суму на закупівлю сучасної зброї в Україні, яка коштуватиме приблизно вдвічі дешевше, ніж та, що виробляється в ЄС чи США. Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 млрд євро", – написав він.

Кубілюс вважає, що таким чином реалізується формула "мир через силу".