За 2023 рік Талібан подвоїв закупівлю російського зрідженого нафтового газу — Reuters
Радикальне угруповання Талібан, яке контролює владу в Афганістані, подвоїло закупівлю російського зрідженого нафтового газу у січні-листопаді 2023 року. Про це написало агентство Reuters із посиланням на галузеві дані.
Агентство зазначило, що Росія офіційно не визнавала Талібан законною владою в Афганістані, однак була однією з перших країн, які налагодили контакти та уклали ділові угоди з рухом після його повернення до влади у 2021 році.
У 2022 році Афганістан і Росія підписали угоду про постачання бензину, дизеля, газу та пшениці після того, як Москва запропонувала Талібану знижку.
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Видання вказало, що саме ця домовленість стала першою відомою великою міжнародною економічною угодою, укладеною Талібаном після його повернення до влади.
Згідно з галузевими даними, постачання російського цього газу в Афганістан залізницею в січні-листопаді перевищило 176 000 тонн, що більш ніж удвічі перевищує постачання за аналогічний період 2022 року. Половина обсягів була поставлена з Оренбурзького газопереробного заводу, написали журналісти.
В Reuters зазначили, що російський експорт цього товару не потрапив під санкції Заходу, однак РФ переорієнтувала свої постачання з Європи, зокрема до Центральної Азії. Загальний експорт зрідженого газу з Росії до Центральної Азії за 11 місяців 2023 року збільшився до 390 100 тонн, зазначили журналісти.
- У листопаді 2021 року спікер руху Талібан заявив, що таліби "хочуть мати хороші дипломатичні контакти та всебічні зв'язки з Росією" і вважають Крим російським.
- У липні 2022 року представник Талібану взяв участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, на якому також були делегації терористичних угруповань ДНР та ЛНР.
- 28 вересня представники керівного в Афганістані руху Талібан підписали попередню угоду з Росією про постачання палива та пшениці до Афганістану.