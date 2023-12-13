За 2023 рік Талібан подвоїв закупівлю російського зрідженого нафтового газу — Reuters

Згідно з галузевими даними, загальний експорт зрідженого газу з Росії до Центральної Азії за 11 місяців 2023 року збільшився до 390 100 тонн

Газ (Фото: EPA)

Радикальне угруповання Талібан, яке контролює владу в Афганістані, подвоїло закупівлю російського зрідженого нафтового газу у січні-листопаді 2023 року. Про це написало агентство Reuters із посиланням на галузеві дані.

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Агентство зазначило, що Росія офіційно не визнавала Талібан законною владою в Афганістані, однак була однією з перших країн, які налагодили контакти та уклали ділові угоди з рухом після його повернення до влади у 2021 році.

У 2022 році Афганістан і Росія підписали угоду про постачання бензину, дизеля, газу та пшениці після того, як Москва запропонувала Талібану знижку.

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Видання вказало, що саме ця домовленість стала першою відомою великою міжнародною економічною угодою, укладеною Талібаном після його повернення до влади.

Згідно з галузевими даними, постачання російського цього газу в Афганістан залізницею в січні-листопаді перевищило 176 000 тонн, що більш ніж удвічі перевищує постачання за аналогічний період 2022 року. Половина обсягів була поставлена ​​з Оренбурзького газопереробного заводу, написали журналісти.

В Reuters зазначили, що російський експорт цього товару не потрапив під санкції Заходу, однак РФ переорієнтувала свої постачання з Європи, зокрема до Центральної Азії. Загальний експорт зрідженого газу з Росії до Центральної Азії за 11 місяців 2023 року збільшився до 390 100 тонн, зазначили журналісти.