За 2023 год Талибан удвоил закупку российского сжиженного нефтяного газа – Reuters

Согласно отраслевым данным, общий экспорт сжиженного газа из России в Центральную Азию за 11 месяцев 2023 года увеличился до 390 100 тонн

Газ (Фото: EPA)

Радикальная группировка Талибан, контролирующая власть в Афганистане, удвоила закупку российского сжиженного нефтяного газа в январе-ноябре 2023 года. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на отраслевые данные.

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Агентство отметило, что Россия официально не признавала Талибан законной властью в Афганистане, однако была одной из первых стран, которые наладили контакты и заключили деловые соглашения с движением после его возвращения к власти в 2021 году.

В 2022 году Афганистан и Россия подписали соглашение о поставках бензина, дизеля, газа и пшеницы после того, как Москва предложила Талибану скидку.

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Издание указало, что именно эта договоренность стала первой известной крупной международной экономической сделкой, заключенной Талибаном после его возвращения к власти.

Согласно отраслевым данным, поставки российского этого газа в Афганистан по железной дороге в январе-ноябре превысили 176 000 тонн, что более чем вдвое превышает поставки за аналогичный период 2022 года. Половина объемов была поставлена с Оренбургского газоперерабатывающего завода, написали журналисты.

В Reuters отметили, что российский экспорт этого товара не попал под санкции Запада, однако РФ переориентировала свои поставки из Европы, в частности, в Центральную Азию. Общий экспорт сжиженного газа из России в Центральную Азию за 11 месяцев 2023 года увеличился до 390 100 тонн, отметили журналисты.