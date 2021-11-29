В Талибане ответили на вопрос, чей Крым

Спикер радикального исламистского движения Талибан, захватившего власть в Афганистане, заявил, что его движение поддерживает "народ Крыма, если он хочет быть с Россией". Об этом Забихулла Муджахид сказал в интервью российскому изданию Octagon.

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"Мы хотим иметь хорошие дипломатические контакты и всесторонние связи с Россией. Мы хотим, чтобы в регионе была стабильность, и не хотим, чтобы Россия воевала с какой-либо страной. По поводу Крыма я хочу сказать, что это дело Украины и Москвы. Мы надеемся, что эта проблема скоро решится. Не дай бог, чтобы из-за этого случилась война в регионе и другие страны использовали это в своих целях. Это дестабилизирует регион", – сказал он.

Журналист напомнил, что в 2014 году Афганистан был одной из немногих стран, признавших так называемый референдум в Крыму, и спросил, не изменилась ли эта позиция.

"Как я уже сказал, это зависит от того, чего хочет народ Крыма. Если хочет быть с Россией, мы – за", – сказал представитель Талибана.

СПРАВКА. Крым был оккупирован Российской Федерацией в марте 2014 года. На полуострове массово нарушаются права человека, происходят убийства, похищения активистов, фабрикуются судебные процессы, людей незаконно берут под стражу, запугивают, без оснований арестовывают и обыскивают. Более ста украинских граждан задержаны в оккупированном Крыму и в России по политическим мотивам, большинство из них – крымские татары. США и ЕС регулярно вводят санкции против России из-за Крыма.

Вадим Ребрина

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