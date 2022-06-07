Делегат Талибана примет участие в Петербургском форуме вместе с террористами Донбасса

Представитель правящего в Афганистане движения Талибан примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, на котором также будут делегации террористических группировок ДНР и ЛНР. Об этом пишет Радио Свобода.

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Участником форума заявлен временный поверенный талибского правительства в России Джамал Насир Гарвал, утверждает российский пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на неназванный дипломатический источник.

МИД РФ признал Гарвала официальным представителем Афганистана, хотя Россия не считает законным правительство талибов, а сам Талибан официально признан в России террористической организацией.

Ранее администрация Форума сообщала, что в Петербург приедут также главы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", которые Россия перед началом полномасштабного вторжения в Украину официально признала "независимыми государствами".

Радио Свобода отмечает, что список участников мероприятия в этом году не раскрывается, так как многие из них не хотят делать свое участие в нем публичным, опасаясь санкций.

В ноябре 2021 года спикер движения Талибан заявил, что талибы "хотят иметь хорошие дипломатические контакты и всесторонние связи с Россией" и считают Крым российским.

Сергей Бережной

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