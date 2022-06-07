UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Делегат Талибана примет участие в Петербургском форуме вместе с террористами Донбасса

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 13:44
Делегат Талибана примет участие в Петербургском форуме вместе с террористами Донбасса - Фото
Петербургский экономический форум 2021 года (Фото - EPA)

Представитель правящего в Афганистане движения Талибан примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, на котором также будут делегации террористических группировок ДНР и ЛНР. Об этом пишет Радио Свобода

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Участником форума заявлен временный поверенный талибского правительства в России Джамал Насир Гарвал, утверждает российский пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на неназванный дипломатический источник.

МИД РФ признал Гарвала официальным представителем Афганистана, хотя Россия не считает законным правительство талибов, а сам Талибан официально признан в России террористической организацией.

Ранее администрация Форума сообщала, что в Петербург приедут также главы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", которые Россия перед началом полномасштабного вторжения в Украину официально признала "независимыми государствами". 

Радио Свобода отмечает, что список участников мероприятия в этом году не раскрывается, так как многие из них не хотят делать свое участие в нем публичным, опасаясь санкций.

  • В ноябре 2021 года спикер движения Талибан заявил, что талибы "хотят иметь хорошие дипломатические контакты и всесторонние связи с Россией" и считают Крым российским.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
террористические организации талибан Петербургский экономический форум
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 