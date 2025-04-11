Зараз бригади ТрО кардинально відрізняються від тих, що зустрічали РФ у лютому 2022-го – Березовець

Тарас Березовець (Фото: Facebook-акаунт військового)

Сьогодні бригади Територіальної оборони Збройних Сил України кардинально відрізняються від тих, які першими зустріли російське повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року. Про це на брифінгу повідомив начальник групи зв’язків із громадськістю відділу комунікацій командування сил ТрО ЗСУ Тарас Березовець, передає кореспондентка LIGA.net.

За його словами, сили ТрО почали розгортатися за півтора місяця до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він вважає, що цього терміну було недостатньо.

Втім, як зазначив Березовець, ідея виявилася вдалою, адже в перші дні російського вторгнення бригади ТрО були повністю укомплектовані добровольцями.

"Навіть попри відсутність бойового досвіду та злагодження у більшості тодішніх бійців сил ТрО, вони зіграли критичну роль у перші тижні у зупинці противника, а згодом і деокупації значної частини української території", – наголосив військовий.

Він додав, що допомогли бійцям першочергово знання місцевості й мотивованість, адже вони захищали власні домівки в буквальному сенсі.

"Розвідка, засідки, наведення, коригування вогню по ворожих колонах, диверсії, мінування місцевості, знищення окупантів, техніки противника, в тому числі броньованої", – продовжив Березовець.

Зокрема, він згадав про участь бійців ТрО у знищенні танкової колони біля села Скибин Броварського району Київської області, а також зупинення російських військових на півночі Полтавської області, де українським бійцям вдалося захопити сучасні танки, автівки та бронетехніку.

"Сьогодні бригади Територіальної оборони кардинально відрізняються від тих, які першими зустріли російське вторгнення у лютому 2022 року", – констатував Березовець.

Наразі у складі сил ТрО є роти та батальйони БпЛА, міномети та бронетехніка, чого не було на початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Звичайно, ми б всі хотіли бачити більше техніки, більше озброєння, але ми розуміємо, що всі роди військ ЗСУ так само потребують відповідного отримання озброєння. Водночас навіть із тим забезпеченням, яке зараз мають бригади ТрО, окремі підрозділи за своїми боєздатністю й ефективністю нічим не поступаються більш потужним механізованим і дають гідну відсіч елітним підрозділам сил противника", – наголосив військовий.

1 січня 2022 року сили Територіальної оборони були виділені в окремий рід сил. Тривалий час територіальна оборона була частиною Сухопутних військ.

1 квітня 2023 року повідомлялося, що у силах ТрО стартував проєкт "Вишкіл капітанів", під час якого бійців навчатимуть за стандартами НАТО.